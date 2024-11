Chiclana alza la voz y se une para decir "basta" a la violencia machista

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este mediodía el acto que se ha celebrado en el Salón de Plenos con motivo del 25N, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Un acto que ha sustituido a la marcha contra las violencias machistas prevista inicialmente, pero que ha sido suspendida por la lluvia. De esta forma, el acto se ha iniciado con un minuto de silencio tras el fallecimiento esta pasada noche de una joven de 15 años a manos de su ex pareja de 17 años y ha continuado con la lectura de un manifiesto por parte de la representante del Consejo de las Mujeres, Ana Álvarez, así como la explosión de globos con el nombre de cada una de las mujeres asesinadas en este 2024 con la lectura por parte de la integrante de la asociación Ágora Violeta, Gloria Juárez.

“Hemos comenzado el acto de la peor manera que se puede comenzar, recordando a una chica de 15 años asesinada por otro joven de 17, lo que demuestra que el tema es muchísimo más grave de lo que nos creemos. Y es que hablamos de nuevas generaciones y no sólo de aquellas educadas en otros tiempos”, ha manifestado el alcalde, quien ha añadido que, “una vez el presidente Zapatero dijo que discutir sobre la violencia de género es algo así como si la tierra es plana. Desgraciadamente, hoy hay gente que discute sobre si la tierra es plana o no y, sobre todo, que cuestiona la violencia contra las mujeres”. “A partir de ahí, se pone en cuestión un Pacto de Estado firmado por todas las fuerzas políticas, ya que existen otras fuerzas que van en contra de la violencia contra las mujeres y no la reconocen, tal y como ya podemos comprobar en esta Corporación Municipal”, ha lamentado.

Por ello, el regidor chiclanero ha incidido en que “es importante continuar trabajando en ello, incluyendo a los hombres en esa lucha de igualdad de género. Un derecho que está incluido en los Derechos Humanos y que no se puede discutir de forma separada”. “Una parte de la historia de las mujeres ha sido de muchos silencios, que no pueden continuar. Al igual que no pueden existir silencios si escuchamos en la puerta de al lado ruidos y voces que no son normales”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “se necesita la complicidad de toda la sociedad para evitar sucesos luctuosos como los que hemos tenido este fin de semana”. “Es importante que colectivos feministas, asociaciones de vecinos, empresarios, comerciantes y sociedad en general se incorpore a esa lucha, que no debe ser de unas pocas personas, sino de todos”, ha recalcado.

“¿Cómo es posible que, después de tantos años de lucha, un chico de 17 años asesine a una niña de 15?. Hay muchísimas cosas por hacer, entre ellas, intentar que los negacionistas abran los ojos, para que al final no vayan en contra de algo que desgraciadamente es una verdad, que hay hombres que piensan que las mujeres son suyas y, si no lo son, tienen derecho a acabar con ellas. Algo que no se puede consentir”, ha comentado el alcalde, quien ha insistido en que “queda mucho que hacer, sobre todo, la unión de todos los partidos políticos contra la violencia de género”.

Por su parte, Mª Ángeles Martínez Rico ha destacado que “hoy, más que nunca, tenemos que conmemorar el Día contra la Violencia Machista, sobre todo, después de conocer el asesinado de esta joven y de otra mujer de 46 años en Estepa”. “Este tipo de actos no podemos consentirlo y tenemos que seguir luchando, sobre todo, para acabar con esa ola de negacionismo, que dice que no existe la violencia machista y la cataloga como violencia intrafamiliar”, ha comentado la delegada de Mujer, quien ha recordado que “no se trata de algo puntual, sino que viene arraigado desde siempre, por lo que debemos acabar con esta lacra social, que ha llevado consigo esa desigualdad entre hombres y mujeres”.

“Las administraciones públicas han estado poniendo las herramientas necesarias para conseguir esta igualdad y hemos avanzado muchísimo desde la Ley contra la Violencia de Género de 2004”, ha indicado la responsable del área, quien ha añadido que “tenemos que concienciar a la sociedad en general, tanto hombres como mujeres, porque los machistas no están dentro de esta sociedad”. “Así pues, no sólo debemos trabajar los 25 de noviembre o los 8 de marzo, sino que debemos hacerlo los 365 días del año”, ha incidido.