El homenaje a Rancapino será protagonista este martes en el canal 'All Flamenco'

Coincidiendo con el Día del Flamenco, mañana martes 16 de noviembre, el Ayuntamiento de Chiclana se sumará a dicha conmemoración a través de la emisión del concierto homenaje ‘Rancapino 75. Chiclana a Alonso Núñez’, que tuvo lugar durante el pasado mes de agosto en el Teatro Moderno. De esta forma, los espectadores del canal de All Flamenco (Orange TV) y todos los usuarios de la APP podrán ver este evento en estreno exclusivo y en abierto a las 22.00 horas. Se trata de la contribución de Chiclana a la II Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos, celebrada en dicha fecha y que estuvo dedicada al cantaor chiclanero.

Hay que recordar que el 22 de agosto un sonoro aplauso del público en pie recibió a Alonso Núñez ‘Rancapino’ a la entrada del Teatro Moderno. Un momento histórico en lo que fue la gala ‘Rancapino 75. Chiclana a Alonso Núñez’, que cerró el propio cantaor con unos emocionantes fandangos. Así, Rancapino tuvo de nuevo el reconocimiento de su pueblo, a través de una gala de más de dos horas que se abrió con un discurso de Pedro Quiñones, autor de la biografía del cantaor ‘Ronco de andar descalzo’, y el agradecimiento personal del alcalde de la ciudad, José María Román, al artista.

A continuación, los asistentes disfrutaron de un amplio recital donde participaron Esmeralda Rancapino, sus hijos Ana y Alonsito ‘Rancapino Chico’, Juan Villar y el bailaor Antonio Canales, junto a guitarristas de la talla de Antonio Higuero, Manuel Jero, Diego Amaya o Paco León, las palmas de Manuel Cantarote y Manuel Valencia, y la percusión de Ramón Torres. De esta forma, All Flamenco regalará en el Día Internacional del Flamenco este espectacular concierto a todos los espectadores que quieran verlo a través de su APP o en el canal que emite dentro de la plataforma Orange TV (dial 159).

Cabe destacar que All Flamenco es el único canal de televisión dedicado exclusivamente al flamenco, marca registrada de la productora independiente Digital Cornucopia S.L., empresa dedicada a la producción y distribución de canales de TV de temáticas especializadas. All Flamenco cuenta con el reconocimiento del Instituto Andaluz del Flamenco y el Ministerio de Cultura. Así, desde hace cuatro años All Flamenco se viene emitiendo en formato 4K a través de Orange España, así como en HD en Orange Francia y múltiples cableoperadores locales españoles, alcanzando en estos momentos una cobertura potencial de más de dos millones de espectadores. All Flamenco, según dicha plataforma, es también el “Netflix solo de flamenco”, un servicio de videostreaming, disponible en tres idiomas, español, inglés y japonés a través de múltiples apps para televisores, dispositivos móviles y ordenadores. Cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y Deporte de España y del Instituto Andaluz de Flamenco, y acuerdos con importantes festivales como el Festival de Jerez, del que es medio de comunicación oficial.