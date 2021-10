Chiclana homenajea a los mayores participantes en la campaña solidaria de los recetarios

El Ayuntamiento de Chiclana ha vuelto a homenajear este lunes en las instalaciones de Bodegas Vélez a las personas mayores que han participado en la creación de los recetarios de otoño, un documento que cuenta con recetas típicas para estas fechas y que sirve para cerrar el ciclo que empezaron las personas mayores este año. De esta forma, se completan los libros con recetas tradicionales de Chiclana de cada época del año, todos ellos dedicados a causas benéficas, destinadas a diversas entidades de la localidad. Además, con este acto se pone el punto y final a las actividades desarrollas con motivo del Día Internacional del Mayor, que se conmemora cada 1 de octubre.

Asimismo, en este evento se ha rendido homenaje a dos personas muy comprometidas con la ciudad y con todo lo que en ella se organiza. Se trata de Lorenzo Gallero de Alba, chiclanero que lleva años trabajando con adolescentes a través de una iniciativa muy valiosa con el IES Fernando Quiñones ‘Los huertos escolares’. El otro reconocimiento ha sido para Brígida Benítez Montiel, esposa y compañera de Lorenzo que lleva toda una vida de trabajo y colaboración tanto con el instituto como con la asociación de mayores Panzacola y comprometida con su comunidad.

Durante el acto, José María Román ha recordado anécdotas con Lorenzo Gallego, “que empezó conmigo en el huerto en el IES Fernando Quiñones”, y ha indicado que “el encargo que tiene la delegada de Mayores, María Ángeles Martínez, es que debemos seguir trabajando con ustedes, que tantos años habéis estado sacrificándoos para sacar adelante vuestras familias. El objetivo es que los años que tenéis por delante sean los más felices posibles”. “Hay que recuperar el tiempo perdido en el que hemos estado encerrados y hacer todo lo posible para que podáis disfrutar, que ya tanto habéis pasado antes”, ha incidido el regidor chiclanero, quien ha añadido que “debéis de aburrir de faena a la delegada y a Mayte”.

Asimismo, José María Román ha incidido en que “debemos seguir trabajando para que podamos vivir mejor y en ese esfuerzo estamos desde el Ayuntamiento, así como hacéis vosotros con vuestras familias”. “El objetivo es que también podamos darle a los jóvenes una ciudad mejor, de ahí las iniciativas que se están llevando a cabo con el objetivo de que no se tengan que ir fuera para salir adelante”, ha explicado el alcalde, quien ha añadido que “no podemos olvidarnos de ayudar a nuestros vecinos, por lo que no podemos vivir de espaldas a los demás”.

“Y quisiera aprovechar la ocasión para acordarme de una persona que muchos de vosotros conocéis y lo está pasando regular, Antonio del Río. No entendemos cómo a un trabajador, una buena persona, que no tiene horarios y que siempre está ahí, se le quite de un sitio en donde todo el mundo le queremos. Me parece una barbaridad y, pese a que he intentado que no sucediera, se han empeñado desde Sevilla, lo cual me parece injusto”, ha manifestado el alcalde de Chiclana.

Por su parte, Lorenzo Gallego ha agradecido dicho reconocimiento al alcalde y a las personas presentes, así como a sus familiares “que están al tanto de nosotros en todo momento”. “Se me viene a la memoria muchas cosas y he estado trabajando en muchos sitios, siempre ayudando a todo el que he podido”, ha expresado uno de los homenajeados, quien ha recordado que “yo he sido un padre para mis hermanos y sus familias”.

Finalmente Brígida Benítez ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana y a todas las personas mayores que “hoy nos estén homenajeando a nosotros. Pero esto no queda aquí, por lo que en los próximos años se debe continuar con estos actos para agradecer a otros lo mismo que hoy ha sucedido conmigo y con Lorenzo”.