El Ayuntamiento homenajea a tres trabajadores municipales recientemente jubilados

La primera teniente de alcalde, Ana González, y el delegado municipal de Personal, José Manuel Vera, han sido los encargados de homenajear a los tres trabajadores municipales que se han jubilado recientemente. Este acto debía haberse celebrado con anterioridad, pero debido a la pandemia este tipo de citas fueron suspendidas. Ahora se han retomado y se han entregado las insignias correspondientes a Sebastián Sánchez, María Luz Cabañas, que terminaron su trayectoria profesional en 2020, y Rafael Rivera, que finaliza su andadura profesional este mismo mes.

Durante el acto, Ana González ha iniciado su intervención excusando la ausencia del alcalde por motivos de agenda y ha resaltado “el magnífico trabajo de estos tres profesionales del Ayuntamiento”. “Reconocer la labor que los tres han desempeñado en este Ayuntamiento y ahora a seguir disfrutando de la vida”, ha expresado.

Por su parte, Sebastián Sánchez ha ironizado indicando que, “pese a que me gustaba mi trabajo en este Ayuntamiento y podría seguir mucho más tiempo, me he jubilado porque me costaba venir de casa al trabajo y volver”.

Rafael Rivera ha agradecido a sus compañeros de la Delegación de Deportes “los buenos ratos que hemos pasado, su dedicación, buen trato y, por supuesto, voy a echarles de menos porque es una actividad que siempre me ha gustado”. “Agradecer al Ayuntamiento por su trato desde el día que entré y muy contento por haber formado parte de esta plantilla”, ha añadido.

Finalmente, María Luz Cabañas ha agradecido “el magnífico trato recibido por mis compañeros y a mi marido por su apoyo siempre desde que comencé a prepararme las oposiciones y luego durante mi trabajo en este Ayuntamiento”.