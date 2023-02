El guitarrista Paco Cepero actuará en el acto del Día de Andalucía

El alcalde de Chiclana, José María Román, presentó la actuación del guitarrista Paco Cepero en el acto que se desarrollará con motivo del Día de Andalucía, el próximo 28 de febrero, en el Teatro Moderno. Una cita en la que estuvieron presentes el propio Paco Cepero, la delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el coordinador de la Casa de Cultura, Juan José Téllez.

El regidor chiclanero destacó que, “para nosotros, es un placer recibir a un grande, a una leyenda viva y a uno de los monstruos del flamenco como es Paco Cepero. Un jerezano que estará presente el 28 de febrero, porque uno de nuestros reconocidos ese día será la Peña Flamenca Chiclanera, con sus 50 años de historia. Además, contaremos con un tema especial creado por el maestro Cepero para esta ocasión. Entorno al 28 de febrero y a ese patrimonio de la humanidad que es el flamenco, el martes tendremos a un artista de la talla de Paco Cepero, al que quiero dar las gracias por aceptar la invitación”.

Por su parte, Paco Cepero agradeció el gesto del Ayuntamiento, “porque hace mucho que no toco en Chiclana y me hace mucho ilusión volver. Venir el Día de Andalucía me hace sentir muy feliz y más habiendo hecho un tema que ha gustado a todo el que lo ha escuchado. Espero que este tema sea un éxito, porque lo he compuesto pensado en Chiclana. Además, vendré a pasar un buen ratito, dando unas pinceladas con la guitarra de este tema y otros que también tocaré”.

Hay que recordar que el próximo 28 de febrero, a las 11.30 horas, en el Teatro Moderno, dará comienzo este acto con motivo del Día de Andalucía, en el que serán reconocidos y recibirán la insignia de Oro de Sancti Petri María del Carmen Blanco Gámez, Isabel Oliva Chaves, Manuel Castilla Rodríguez, Carlos Aragón Butrón y la Peña Flamenca Chiclanera.