La AUGC denuncia el mal estado del parque automovilístico de la Guardia Civil en Chiclana

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente que el estado del parque automovilístico de la Guardia Civil de Chiclana "está bajo mínimos". En este sentido, desde la citada asociación se lamenta que "en los últimos días hay indicativos de servicio que no pueden hacer uso de vehículos oficiales, sencillamente porque no hay disponibilidad de los mismos".

"Además de la no disponibilidad de material suficiente -insisten desde este colectivo- la mayoría de los vehículos sobrepasan los 200.000 kilómetros de media y pesan sobre ellos muchos años de antigüedad". No obstante, lo más alarmante, según denuncian desde la AUGC, "es que hay vehículos que se encuentran en óptimas condiciones pero éstos pertenecen a los mandos de dicha unidad o de otras unidades funcionales de la misma, y sus llaves están a buen recaudo y no pueden ser utilizados por los indicativos de seguridad ciudadana, salvo autorización expresa y como medida muy excepcional".

"Mientras la Guardia Civil no opte por el renting como medida de adquisición de vehículos oficiales, siempre seguiremos pagando las consecuencias del riesgo en medidas laborales por el estado de los vehículos los de siempre, los componentes de seguridad ciudadana, los eternos repudiados de esta institución", concluyen desde la asociación.