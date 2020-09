El gobierno local reclama mejoras para los centros de salud

La delegada municipal de Salud, Pepa Vela, ha presentado la propuesta que el Gobierno llevará el jueves al próximo Pleno ordinario de septiembre para instar a la Junta de Andalucía a que realice actuaciones que vayan encaminadas a mejorar los servicios sanitarios en los centros de salud de la ciudad. “Tenemos una gran preocupación en este sentido, por las condiciones que estamos padeciendo”, ha señalado Vela, explicando que “se tarda entre 14 y 20 días en que te den cita con tu médico de atención primaria, las llamadas telefónicas con los médicos de cabecera son una odisea, las colas en las puertas de los centros de salud son muy largas y durante mucho tiempo y es una aventura ser paciente hoy en día, porque es muy difícil poder ser diagnosticado por teléfono”. Además, ha reseñado que “nos consta que en nuestros centros de salud no se cubren las bajas, sabemos que están saturados, porque no hay recursos y se necesitan más personas para atender a los pacientes”.

Pepa Vela también ha especificado que ahora llega una época complicada, “porque con la llegada del otoño llega la gripe común, que tiene síntomas parecidos a los de la COVID-19 y esto puede provocar que suframos una situación muy compleja en nuestros centros de salud. Por ello, desde el gobierno municipal queremos expresar nuestra preocupación por la situación que puede llegar y queremos que la Junta de Andalucía se implique y no mire hacia otro lado, porque debemos tener una atención sanitaria de calidad y no cada vez más deficitaria, que es lo que está sucediendo desde la llegada del Partido Popular a la Junta de Andalucía”. “Sabemos que el Gobierno de España ha transferido 600 millones de euros a la Junta y queremos saber dónde está ese dinero, puesto que sigue faltando personal en los centros sanitario, no hay rastreadores y siguen las largas colas, entre otras muchas deficiencias”, ha incidido.

También reclama el inicio de los trámites para la construcción de un nuevo centro en La Cucarela

Es por todo ello que con esta moción se pide “la realización de una campaña de concienciación de vacunación contra la gripe, dotar de partida presupuestaria para ello, manifestar la defensa de la sanidad pública, universal gratuita y de calidad, reconociendo la gran labor realizada por todo el personal sanitario durante la pandemia. Además, también se solicita instar a la Junta a recuperar los niveles de prestación del servicio sanitario y los programas de salud pública necesarios, solicitando que se garantice el mantenimiento de la actividad de la asistencia sanitaria, los programas de prevención, de promoción de la salud y de vigilancia epidemiológica. A esto se suma la petición para evitar demoras que se están produciendo, así como garantizar la dotación de personal necesario para atender a los pacientes”, ha señalado la delegada.

Pepa Vela ha recordado las grandes colas de personas que se a crean “en la puerta del centro de salud Padre Salado. Estas instalaciones están saturadas y es por ello que se hace absolutamente necesario que se inicien los trámites administrativos para que se construya el nuevo centro de salud en la zona de La Cucarela, que tan demandado está siendo por la ciudadanía, precisamente, por esa saturación que existe en el único centro de salud de La Banda”.