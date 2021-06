El PP no apoyará el préstamo de 2,5 millones a Chiclana Natural para el reparto de gitanillas

“No vamos a apoyar una operación económica para que el alcalde, José María Román, y su equipo de gobierno de PSOE e IU sigan malgastando el dinero en cosas que no son una prioridad absoluta”. Así se ha expresado la presidenta del Partido Popular de Chiclana, Ascensión Hita, en relación al reparto de 7.000 gitanillas que realiza el Ayuntamiento para engalanar las calles del centro histórico del municipio.

Dicho reparto "se está llevando a cabo sin control alguno" y "no vamos a ser cómplices de una gestión donde reina la falta de transparencia y donde la prioridad no es Chiclana ni las personas que aquí viven, sino la captación de votos. Por muchas flores que regale, Román no puede ocultar su falta de gestión", ha afirmado Hita en sus críticas al alcalde.

En este contexto, el PP, que "iba a abstenerse en la junta general de Chiclana Natural" prevista para este jueves "como hemos hecho desde que se inició el expediente para la concesión del préstamo" de 2,5 millones de euros, ha decidido cambiar el sentido del voto "vista la actitud del alcalde de gastar sin priorizar y sin tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía; no vamos a dar un cheque en blanco para que se gasten millones de euros en caprichos de Román y su gobierno y jueguen a hacerse fotos”.

Al respecto, Hita ha puesto como ejemplo del tipo de gestión que se hace el hecho de que "mientras hay vehículos de Chiclana Natural que necesitan mantenimiento y reparaciones, Román prefiere gastar el dinero en regalar gitanillas a diestro y siniestro para hacerse una foto e intentar ganarse a la gente".

La presidenta popular ha lamentado, además, que "el alcalde, en vez de ocuparse de los temas importantes, sigue sin un plan para salvar la situación urbanística de Chiclana. Y ahora, una vez que ha caído el plan de El Puerto, está claro que en nuestra localidad sufriremos la consecuencia de la inacción del gobierno municipal, que se dedica a poner en práctica una política de pan y circo; una política barata que no hace justicia a Chiclana".

"Solo falta que se empiece a regalar comida a la puerta del Ayuntamiento y facilitar cartillas de racionamiento"

Coste de la campaña y transparencia

El Partido Popular, con representación en la junta general de la empresa municipal Chiclana Natural, ha presentado una petición de información para "conocer el coste de la compra de las 7.000 gitanillas" y exige "conocer los presupuestos solicitados para la adjudicación de dicha adquisición de flores, así como el importe de la campaña publicitaria de dicha iniciativa". Asimismo, la formación popular reclama información sobre "el proceso de reparto de las flores entre los ciudadanos del centro".

"No estamos diciendo que no queramos una ciudad más bonita y que se apoye al sector de las floristerías, sino que hay que establecer bien las prioridades y ayudar a todo el mundo. Porque hay formas y formas de apoyar a los floristerías; por ejemplo, evitando repartir flores gratis a las puertas de una a la que no has ayudado", ha resaltado Ascensión Hita.

Por este motivo, ha insistido la presidenta en que "si el dinero del préstamo de Chiclana Natural tuviera una finalidad clara, no dudaríamos en respaldarlo; pero no estamos de acuerdo con dar un cheque en blanco para malgastar el dinero y comprar votos con dinero de los chiclaneros y sin transparencia. Creemos en lo mejor para Chiclana y en apoyar lo bueno para la ciudad, pero no podemos dar nuestro consentimiento para pedir un préstamo con el único fin de regalar gitanillas, por poner un ejemplo".

Las críticas del PP hacia el equipo de gobierno llegan más allá y califican esta medida de "política populista, anticuada y que asfixia a la ciudadanía, a la que no se ayuda directamente, para luego presentarse como salvadores con regalos. Solo falta que se empiece a regalar comida a la puerta del Ayuntamiento y facilitar cartillas de racionamiento. Después de la nefasta gestión que se ha hecho durante la pandemia, donde las familias y los negocios de Chiclana lo han pasado muy mal y aún siguen sufriendo las consecuencias, esto es un insulto a la ciudadanía de Chiclana y a sus autónomos y empresas”, ha finalizado Hita.