Éxito de la séptima edición del Barrosa Skull Groms en Chiclana

La Playa de La Barrosa fue el escenario el pasado fin de semana de la 7ª edición del Barrosa Skull Groms, una de las pruebas más esperadas del Tour Nacional de la Federación Española de Surfing, integrada en los circuitos Junior Series y Surfing Kids.

Durante los días 1 y 2 de noviembre, jóvenes surfistas de entre 10 y 18 años ofrecieron un alto nivel competitivo en un entorno inmejorable. Las excelentes condiciones de oleaje y clima acompañaron una cita que destacó por la calidad del surf, la emoción de las mangas y el espíritu deportivo de todos los participantes.

El evento, consolidado como referente nacional en estas categorías, reunió a surfistas, familias y aficionados, creando un ambiente de convivencia y entusiasmo que refuerza el crecimiento del surf juvenil en Andalucía y en España.

Con esta edición, el Barrosa Skull Groms reafirma “su posición como una parada clave en el calendario nacional, contribuyendo al desarrollo del surf base y consolidando a Chiclana como uno de los destinos de referencia para la práctica de este deporte”, aseguran desde la organización.

También expresan su “profundo agradecimiento a los patrocinadores, colaboradores e instituciones públicas y privadas por su apoyo y compromiso, sin los cuales este campeonato no sería posible. Su implicación ha sido esencial para mantener viva una cita que impulsa el talento joven y fomenta los valores del deporte y el respeto por el mar”.

Por otro lado, como complemento a la competición, se celebró un clinic formativo, impartido por Toni de Reconnection Surf, entrenador profesional, que brindó a los jóvenes participantes una valiosa oportunidad de aprendizaje y perfeccionamiento técnico.