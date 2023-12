Chiclana, la costa que conquista a los amantes del surf

En el extremo sur de la costa gaditana, entre sus extensas playas y marismas que reflejan la calidez del sol, así como su buen clima y una comunidad apasionada por las olas, Chiclana de la Frontera emerge como un rincón secreto. Un paraíso aún por descubrir para los que buscan una conexión más profunda con el mar.

El surf es un arte en constante evolución, y en Chiclana la creatividad fluye tanto como las olas. Gracias a la popularidad que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, el surfing se ha convertido en una disciplina olímpica. “En la localidad hay en total 11 escuelas de surf por lo que todos los años está en permanente crecimiento. Además, que se incluyera como deporte olímpico ha permitido que los que se toman enserio este deporte tengan aspiraciones de conseguir metas más grandes”, cuenta Rafa Rodríguez, socio de la Barrosal Skull Groms.

Esto, sumado a que es una actividad beneficiosa para la salud mental y física, cada vez más personas, hombres y mujeres de todas las edades, se animan a practicarlo de forma profesional o como hobby. Tal y como comenta Marta Garat, gerente del club naútico Novoject, "son también competiciones donde suele venir la familia al completo, ya que, además, compiten tanto los hijos como los padres, pero ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel popular. Todo el mundo se puede presentar y echar el ratito, ya que es un deporte que no se limita a unos pocos", asegura.

Esta localidad no solo cuenta con unos extraordinarios parajes naturales que van desde sus parques y pinares hasta sus singulares playas como la de la Barrosa o la de Sancti Petri, sino que también se ha convertido, junto a Tarifa o Barbate, en uno de los municipios de España con mayor número de competiciones acuáticas con repercusión nacional.

“El litoral chiclanero presenta unas magníficas condiciones para la práctica de estos deportes y debemos seguir trabajando de forma conjunta para que se convierta en un lugar icónico, no solo para los visitantes que cada verano llenan nuestras playas, sino también para los fanáticos de las actividades náuticas”, comenta el alcalde de Chiclana, José María Román.

Chiclana Wind and Waves nace en 2023 de la mano del gerente de la Spain Wingfoil, League, Juan Antonio Martín, 'el Peluca’ para darle al propio municipio una imagen de ciudad de deportes de deslizamiento. “Junto a mi director de marketing, Antonio Andrade, propietario de la empresa Sound Down Entertainment y el causante de la elaboración de todos los vídeos del proyecto, así como nuestro propio filmmaker, empezamos a pensar varias ideas para que el evento no se quedara corto solamente con las modalidades de windFoil y kiteboarding”, explica Juan. A raíz de ahí, se unieron varios promotores de diferentes clubes que, junto con el apoyo del Ayuntamiento de Chiclana, buscaban consolidar al municipio como un destino turístico náutico de referencia, utilizando la competición como un escaparate indiscutible para este fin.

“Chiclana Wind and Waves es la unión de todos y fomenta el deporte en el municipio. Asimismo, es una manera de unir fuerzas para ser representativo y crear una marca con la que el propio chiclanero se identifique”, recalca Pelu.

Sí que es cierto que años atrás cada empresa náutica organizaba sus propios eventos, pero en este 2023 han decidido unirse en una sola campaña para alcanzar a un mayor número de personas. “La repercusión que tiene un solo campeonato no es la misma que la que pueden dar cinco o seis, por ello se realiza una única presentación conjunta en Fitur bajo el nombre Chiclana Wind and Waves”, explica Garat. “Lo que se consigue con ello es fomentar las diferentes vertientes del surf y no limitarnos a uno sólo como podría ser el paddle surf SUP Race en mi caso”, anuncia Marta Garat.

Entre los eventos que se han realizado, el proyecto contó con cinco pruebas en las modalidades de windfoiling y windsurf, de paddle surf y de surf, entre las que se encuentra la Copa España Wingfoil celebrada del día 1 al 3 de abril y la Copa de España de Funboard del 29 de abril al 1 de mayo, ambas organizadas por la Spain Wingfoil League. Por otro lado, el 21 de octubre se disputó el Memorial Miki Salmeron llevado a cabo por La Laja Surf Club, siete días después la Barrosa Skull Groms puso en marcha la Liga Nacional Junior Series FESurfing. Y, por último, se celebró la Liga Nacional FESurfing Costa del SUP de la mano de Novojet.

Todos estos campeonatos se repartieron en diferentes localidades para activar de esta forma el destino turístico, ya que uno de los principales objetivos que tienen en mente es acabar con esa desestacionalización. Además, no solo hablando de lo estrictamente deportivo, la organización de las distintas pruebas a lo largo del año, sobre todo, fuera de la alta temporada, contribuye a la llegada de visitantes y, por tanto, a ampliar el turismo durante los meses de otoño e invierno.

El alcalde de Chiclana afirma que “es muy importante la sinergia que se ha creado con los clubes deportivos y empresas náuticas, además de la Diputación Provincial, porque entre todas las partes podemos seguir creciendo y que las distintas competiciones de surf, windsurf o wingfoil lleguen a un mayor número de deportistas y aficionados”.

“Todos los eventos están patrocinados siempre por turismo más que por deporte, ya que hoy en día los deportes de acción o los que se practican en la playa en épocas no estivales llaman la atención de la localidad chiclanera que se piensa que en invierno la playa está vacía y únicamente es en verano cuando se realizan estos deportes”, comenta el director de la Spain Wingfoil League. Por este motivo, Chiclana Wind and Waves persigue que esa desestacionalizaión turística se lleve a cabo de una manera más evidente, buscando atraer al turismo en las diferentes épocas del año, aportando así un valor adicional a la ciudad mediante estos campeonatos.

Gracias a esta iniciativa el deporte acuático se ha convertido en una costumbre, donde los más apasionados al mar están dispuestos a cabalgar sobre las olas no sólo en la época estival.

Asimismo, quieren que las modalidades tengan una mayor visualización, ya que por ejemplo en el caso del paddle surf SUP race hasta hace tres años era totalmente desconocido y hoy en día, hay un equipo nacional que cuenta con gente de Los Caños de Meca que son ahora mismo campeón de Europa y subcampeón del mundo. Marta recalca que muchas veces “se nos olvida el talento que hay aquí en la provincia y que nadie lo sabía, por ello buscamos ese reconocimiento de la localidad”.

La marca Chiclana no solo está en el evento, sino en toda la gente que trabaja por y para este proyecto. Esta iniciativa se nutre de las ilustraciones que realizan algunos chiclaneros de la zona como son Antonio Vela que ha realizado el cartel de Barrosa Skull Groms, así como los carteles y las fotografías de la Copa del Mundo WingFoil (SWL) y Copa del mundo Kiteboarding (SKL) en Tarifa. Por su parte, Francisco Lobon es un ilustrador que hace la cartelería de las ligas nacionales de Kite y Wingfoil, además de las Copas del Mundo Junior de ambas disciplinas. Por último, mencionar a Rótulos Velázquez encargados de la producción de la SKL y SWL.

Chiclana Wind and Waves activa el deporte, el turismo, crea oportunidades laborales y fomenta el empleo. Esta iniciativa es beneficiosa para los fabricantes de las marcas como para la restauración en general. “Al final el proyecto es un escaparate para la industria, le dan un formato en el cual pueden enseñar sus productos con el retorno mediático especialista de posicionar la marca en un sector core y a nivel generalista lo que hace es fomentar la practica del deporte entre posibles participantes o involucrar a las instituciones para fomentar el destino que en este caso es Chiclana, así como el gran impacto económico que supone para el municipio debido a que en la mayoría de los eventos viene gente de toda España y esto se traduce a que los hoteles y la hostelería estén más demandados y ya no solo sea en verano”, afirma Juan Antonio Martín.

La cuestión está en darle contenido al evento y que no sólo se base en realizar las diferentes pruebas. En el caso de la Barrosal Skull Groms trajo además música en directo, una mini rampa y accesorios de un skate park. Tal y como recalca Rafa Rodríguez “realmente no solo es el evento del surf, sino también el market y la artesanía que hay detrás”.

Por su parte, la empresa de Juan ‘Peluca’ lleva a cabo campañas en donde las propias marcas muestran sus productos a pie de playa para que los usuarios puedan tocarlos e incluso probarlos, para ello se hace una zona test.

En el caso de Novojet tienen en cuenta mucho el entorno donde trabajan. “El tema es tener en cuenta la sostenibilidad, dado que estamos en un sitio donde hay que dar valor al enclave natural. Por ejemplo, nosotros trabajamos con la empresa 'Soy Marca Parque Natural', entonces todo mi trabajo lo tengo que hacer teniendo en cuenta donde estoy”, comenta la gerente de Novojet. Además, dan clases de subyoga, realizan yincanas por equipos para los mas pequeños e incluso han llevado a cabo otros eventos dirigidos a la recogida de residuos.

De cara al 2024 tienen pensado seguir con el proyecto Chiclana Wind and Waves y con los diferentes eventos que lo conforman, pero siempre intentando mejorar y crecer como empresas, y como no, pensando en Chiclana como destino turístico náutico. De hecho, Juan Antonio Martín anuncia que este “2024 viene lleno de sorpresas en el Chiclana Wind and Waves”.

Por último, quisieron recalcar el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana, de la Diputación de Cádiz y de las empresas locales como el Atenas Playa, el Bongo y el Cuartel del Mar en este proyecto. Gracias a ellos es posible el desarrollo de estos eventos para que Chiclana continúe mirando al mar, a sus olas y a sus vientos, como fuente de riqueza y prosperidad.