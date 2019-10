La comunidad educativa local se moviliza en favor de la Educación Especial

El gobierno municipal instará a la Junta de Andalucía a garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Así lo han anunciado la delegada municipal de Educación, Esther Gómez, y el director del CEIP Carmen Sedofeito, Francisco Gómez. De esta forma, se presentará a Pleno una moción “que viene a respaldar a la comunidad educativa de la ciudad, que cuenta con el respaldo de un total de 17 centros educativos de la localidad, de familias afectadas y de más de 5.000 firmas del resto de la comunidad”, ha explicado la edil, quien también ha reseñado que “el objetivo principal es modificar, alegar e incluir un conjunto de propuestas al actual Decreto 40/2011 de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes del alumnado con necesidades educativas especiales”.

“Se trata de un Decreto que está siendo modificado por el trifachito de PP, Ciudadanos y Vox, con una clara intención de restar derechos a la educación pública, quedando patente que no creen en ella”, ha incidido la delegada, que también ha reseñado que “desde el gobierno municipal no daremos ni un paso atrás en la defensa de los derechos de lo mejor de la casa, nuestros niños, luchando por una integración equitativa, real y necesaria en la que creemos”.

Esther Gómez ha explicado que, por todo ello, “instaremos a la Junta de Andalucía a garantizar el derecho a la educación, a que todos los centros tengan recursos para garantizar una distribución equilibrada en la atención al alumnado, que se limite el número de niños atendidos y que se reduzca la ratio en las aulas con necesidades especiales. Además, le trasladaremos la importancia de la necesidad de recursos profesionales y educativos, así como la realidad que hoy existe en Chiclana”.

Por su parte, Francisco Gómez ha explicado que “hemos recogido a principios de mes 4.600 firmas en Chiclana, de colegios e institutos, a las que se han incorporado unas 1.200 firmas más de otros pueblos de la provincia gaditana y de otras provincias andaluzas. En la Junta de Andalucía quieren cambiar la norma que regula la escolarización en los colegios públicos e institutos y el plazo para presentar mejoras que nos han dado es muy corto. Chiclana y otras localidades están necesitadas de muchas mejoras educativas con los niños de necesidades especiales y es el momento ahora de que aparecieran todas esas mejoras que llevamos tiempo reclamando”.

“El problema ante el que nos encontramos es que hay una distribución muy desigual en los centros de educación pública y concertada en el reparto de los alumnos de necesidades especiales, puesto que en algunos centros hay monitores y en otros no. Así, estos niños se concentran en los centros donde hay monitoras y están atendidos, pero la forma no es la mejor, puesto que no hay reglas que limiten”, ha explicado, poniendo como ejemplo que en Chiclana hay un centro en el que existe una maestra para un aula de 25 niños con necesidades especiales muy importantes, “por lo que la atención no es la que esos menores necesitan, mientras que en Carmen Sedofeito hay un aula de 25 niños de tres años, con tres niños con dificultades difíciles. No hay limitación en el número de niños para los monitores y maestros y no hay un sistema de sustitución rápido en el caso de baja de éstos”. También ha explicado que en centros de otras localidades, las familias pagan los servicios de monitores para que atiendan a estos niños en los centros educativos.

“Si no hay respuesta a nuestra alegaciones y propuestas de mejora, no nos vamos a rendir e iremos con estas firmas al Defensor del Pueblo Andaluz y vamos a buscar el apoyo de más municipios, porque es el momento para hacerlo, porque ahora nacen menos niños. En este caso, la solución no es recortar en las escuelas, sino que, en aquellos centros en los que hay niños con necesidades especiales, la ratio baje. El hecho de que ahora haya menos niños, permite que esto se pueda hacer, evitando así los recortes”, ha reseñado, destacando que “en el nuevo decreto se habla muy poco de los niños con necesidades especiales y en la orden ni los nombra. Es el momento de pensar en estos niños y en los profesionales que los atienden cada día”.