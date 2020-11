El Museo de Chiclana recibe una donación de varias obras relacionadas con la historia local

El Museo de la ciudad ha acogido este jueves el acto de entrega de donación de distintas obras de litografía de la historia de Chiclana por parte de Manuel Barberá ‘Corchito’, una cita a la que han asistido el alcalde de Chiclana, José María Román, la delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, el presidente de la Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa, José de Mier, y el cronista oficial de Chiclana, José Luis Aragón Panés.

De esta forma, Manuel Barberá ha donado al Ayuntamiento de Chiclana una tarjeta postal de 1861, junto con una litografía de la gesta heroica del Batallón de Cazadores de Chiclana en Cuba, en la denominada ‘Guerra Larga’, en la que los cubanos se sublevaron contra el imperio español. Otra donación ha sido una litografía del general Blake, primer gerente de la segunda Regencia en Cádiz, que comenzó en octubre de 1810. Asimismo, ha entregado una litografía policromada de la pesca del atún, una fotografía de la Plaza Mayor, el mapa de la Batalla de Chiclana y dos calendarios de la Bodega Viuda de Vélez del año 1960, año de fallecimiento de Elisa García Mier, hija de Juan Manuel García Balbas (primer propietario de la bodega) y viuda de José Vélez Sánchez. Además, también ha donado un retrato de Antonio García Gutiérrez de una antigua caja de cerillas de final del siglo XIX.

“Agradecer a Manuel este nuevo gesto que ha tenido con el Museo de Chiclana, ya que siempre ha tenido a bien visitarme para ofrecerme cosas que pueden ser interesantes para la ciudad”, ha expresado el alcalde, quien ha indicado que “hay material muy válido para el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y otro para el Museo de Chiclana, así como posibles acciones a desarrollar en un futuro sobre la Batalla de La Barrosa”. “Es de agradecer que haya personas como Manuel, que lleva toda la vida viajando por medio mundo y, cada vez que ve algo de Chiclana, lo recoge y nos lo ofrece para nuestra ciudad”, ha expresado José María Román, quien ha añadido que “este material ayuda a que el Museo pueda tener movimiento y ofrecer nuevas obras de forma continua”.

Por su parte, Manuel Barberá ha resaltado que “es una satisfacción ceder estas piezas al Museo de Chiclana, mi ciudad”. “Llevo viajando 38 años y he visitado muchos museos. Y cuando veo cosas de Chiclana, me las quedo”, ha indicado Barberá, quien ha añadido que “tengo una amplia colección de postales, entre ellas, una con una imagen realizada por mi hermano Juan de la Plaza Mayor en la época de posguerra, que también voy a ceder al Museo”. “Es un orgullo tener cosas de Chiclana, que se pueden ver en otras ciudades”, ha incidido Manuel Barberá, quien ha concluido añadiendo que “ahora no puedo viajar para seguir aumentando el patrimonio con motivo de la COVID-19, pero lo retomaremos”.