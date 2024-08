"Desde pequeño, mi pasión por la música fue mi motor, un eco vibrante en mi pecho que me guiaba a través de los caminos inciertos de la vida"

A sus poco más de 30 años, la vida de Diamanté Anthony Blackmon, conocido como Gordo, es una historia de superación y éxito digna de ficción. Criado en Guatemala en una familia humilde que emigró a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, Gordo mostró una pasión temprana por la música.

Antes de ser Gordo, fue Carnage, un destacado productor y DJ de trap y música urbana, colaborando con artistas como Migos, Lil Pump y Mac Miller. La pandemia marcó su transición hacia la música electrónica, culminando en el cambio de nombre artístico y una nueva etapa en su carrera.

Ha pasado por festivales de renombre como Tomorrowland y Ultra Music Festival, y fue nombrado el DJ latino más destacado por la revista DJ Mag. Su fiesta Taraka ha recorrido ciudades como San Francisco, Miami, Tulum, Mykonos, Ámsterdam, Nueva York y Bulgaria. En 2022, produjo gran parte del álbum Honestly, Nevermind de Drake y lanzó el sencillo Hombres y Mujeres con Feid, seguido de Tukoh Taka, la canción oficial del Mundial Qatar 2022, junto a Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares.

Pregunta.Sabemos que actuará en Concert Music Festival el día 8. ¿Qué emociones y expectativas tiene para este evento?

Respuesta.España siempre es un lugar en el que me siento como en casa, y esta será mi primera vez participando en este evento tan emblemático. Las emociones que me inundan son una mezcla de entusiasmo y gratitud, y tengo muchas ganas de compartir mi música con la audiencia de Cádiz. Me imagino la energía vibrante de la gente, las luces, el sonido envolvente, y esa conexión mágica que se crea en los conciertos. Estoy seguro de que será una noche inolvidable para todos nosotros.

P.¿Qué nos puede adelantar sobre su actuación? ¿Tiene alguna sorpresa preparada?

R.Puedo adelantar que el set estará compuesto por muchas de las canciones de mi nuevo álbum Diamante, además de algunos de mis temas más conocidos y algunas piezas que me inspiran actualmente. Estoy trabajando en crear un espectáculo que no sólo sea emocionante sino también una experiencia sensorial completa. Habrá momentos de euforia y otros más introspectivos, y sin duda, algunas sorpresas que espero deleiten a todos los presentes. Es un set cuidadosamente diseñado para llevar a la audiencia en un viaje musical único y emocionante.

P.Lanzó un nuevo sencillo junto a Nicki Nicole y Sech el 31 de mayo. ¿Podría hablarnos un poco sobre este single? ¿El público también podrá disfrutar de este tema?

R.Cafecito es una canción que nació de mis experiencias y giras por Europa, Asia y América. La grabamos con Sech hace casi un año, pero siempre sentí que faltaba algo, una voz que le diera ese toque especial y auténtico. Fue en Argentina donde conocí a la gente de Nicki Nicole, y surgió la colaboración perfecta. Ahora es una de mis canciones favoritas, y estoy emocionado de que el público pueda disfrutarla en vivo. Es una mezcla de culturas y estilos que representa una verdadera colaboración latina, y estoy seguro de que resonará fuertemente con todos los presentes.

P.De todos los temas que interpretará en Concert Music Festival, sabiendo que es el protagonista de la famosa canción del mundial de Qatar, Tukoh Taka, ¿cuál de ellos es el más significativo para usted y por qué?

R.Es muy difícil elegir un tema favorito porque cada uno tiene un significado especial para mí. Sin embargo, Hombres y Mujeres es particularmente significativo ya que explotó y se convirtió en un éxito internacional. Este tema no sólo representa un momento crucial en mi carrera, sino también una conexión profunda con mis fans alrededor del mundo. Todos los temas de mi álbum tienen una importancia única y elegir uno es como tratar de elegir un hijo favorito, ¡es casi imposible! Pero Hombres y Mujeres definitivamente ocupa un lugar especial en mi corazón.

P.Hablando un poco de su pasado y de su vida familiar, para aquellas personas que desconocen su historia y desean saber más sobre usted, ¿cómo ha conseguido un niño de familia humilde llegar a ser un productor de éxito que trabaja con los mejores artistas de la industria musical?

R.Mi infancia no fue la más fácil, y gran parte de mi éxito se lo debo a mi familia, que luchó mucho para que yo tuviera oportunidades mejores de las que ellos tuvieron. Desde pequeño, mi pasión por la música fue mi motor, un eco vibrante en mi pecho que me guiaba a través de los caminos inciertos de la vida. Pasaba horas y horas practicando, estudiando y aprendiendo de otros DJs. Esa dedicación y amor por la música nunca han cambiado. Incluso hoy, sigo aprendiendo y evolucionando. La clave ha sido nunca rendirme y siempre seguir adelante, incluso cuando las circunstancias eran difíciles.

P.¿Cómo fue el cambio de Carnage a Gordo? Durante el tiempo que utilizaba ese nombre artístico, era un aclamado productor y DJ de trap y música urbana, colaborando con artistas de renombre como Migos, Lil Pump y Mac Miller.

R.El cambio fue complicado pero necesario. Sabía que el camino que estaba tomando con Carnage no me hacía feliz. Había estado experimentando con el seudónimo de Gordo y haciendo nueva música que realmente me inspiraba. Cuando llegó el Covid y el mundo se detuvo, me permitió reflexionar sobre mi vida y darme cuenta de que necesitaba seguir mi felicidad. Este cambio me trajo una nueva perspectiva y una energía renovada. Me permitió reconectar con la música de una manera más auténtica y personal, y ese es el camino que quiero seguir.

P.De entre todos los artistas nacionales e internacionales con los que ha actuado, ¿con cuál le hubiese gustado compartir escenario en Concert Music Festival y por qué?

R.Es una pregunta difícil, ya que hay muchos artistas increíbles con los que me gustaría compartir escenario. Sé que Nicki Nicole también actuará este fin de semana, y trabajamos juntos en Cafecito, una canción de la que estoy muy orgulloso. Lamentablemente, no coincidimos en la misma fecha, pero hubiera sido fantástico compartir ese momento con ella en el escenario. Creo que nuestra colaboración y energía conjunta habrían creado una experiencia memorable para el público.

P.Para concluir, ¿qué mensaje le gustaría darle a sus fans que estarán presentes el día 8 en Sancti Petri?

R.Estoy ansioso por celebrar con todos ustedes y espero que estén listos para lo que se viene. Será una noche llena de música, emoción y conexión. Quiero que todos se sumerjan en la experiencia, se dejen llevar por la música y disfruten cada momento. ¡Nos vemos en Concert Music Festival, preparados para una noche inolvidable!