"La música es un espejo mágico donde revelo cada faceta de mi alma, desvelando la esencia pura de mi ser"

Luz Casal describe su más reciente álbum como el más íntimo de su carrera. No obstante, lo que define a la cantante desde siempre, y especialmente en sus últimas creaciones, es la sinceridad y la capacidad de compartir con su público sus sentimientos y experiencias personales.

'Las Ventanas De Mi Alma' refleja, sin duda, su personalidad multifacética y contemporánea. El álbum despliega doce nuevas canciones, a excepción de la que clausura el conjunto, un Poco Más De Amor', un susurro de amor en contraste con el eco de un conflicto ruso-ucraniano.

Pregunta.En el marco de su gira nacional e internacional, se espera con gran entusiasmo su actuación en Concert Music Festival en Chiclana el 23 de julio. ¿Qué significa para usted participar en un evento de tal prestigio? ¿Qué sensaciones tiene ante este espectáculo?

Respuesta.Siempre es un regalo poder actuar, ya sea en España o en el extranjero. Cada escenario es un universo nuevo y cada festival tiene su propio encanto. Pero hay lugares que tienen un plus, y Chiclana es uno de ellos. No sólo por la conexión con su gente, sino también por su rica gastronomía, sus playas paradisíacas, sus marismas y su clima cálido. Estoy muy ilusionada y con muchas ganas de que llegue el día del concierto y pueda compartir mi música con el público. Es un orgullo formar parte de Concert Music Festival, ya que es un evento que reúne a tantos artistas de renombre.

P.¿Qué tiene preparado para el público en su presentación? ¿Hay alguna sorpresa especial que pueda adelantarnos?

R.La verdadera sorpresa es que el público pueda asistir a un directo pleno con seis músicos entregados. Presentaremos un repertorio amplio y variado, lleno de energía y emociones. No habrá fuegos artificiales ni mariposas mágicas, si es lo que me preguntas (ríe), pero cada nota y cada canción estarán llenas de vida. Nuestra música en vivo es una entrega total durante un tiempo determinado hasta casi desfallecer. No quiero adelantar mucho, pero puedo asegurar que será una noche inolvidable, con canciones que van desde las más antiguas hasta las más recientes como mi último sencillo El Canto Del Gallo.

P.Con más de una veintena de discos en su carrera musical, ¿qué temas ha seleccionado para esta ocasión?

R.En cada concierto, tengo presente junto con mi equipo que hay ciertas canciones que el público siempre espera, esas que son indispensables. Pero también incluimos temas del último álbum, Las Ventanas de Mi Alma. Adaptamos el repertorio según el momento, creando siempre algo fresco y nuevo. Es un juego que disfruto mucho, pues me permite sorprender y mantener la esencia de cada actuación.

P.Dentro de este repertorio, ¿cuál es para usted la canción más especial o que le transmite más sensaciones a usted y al público?

R.La transmisión de emociones depende de muchos factores: el día, el lugar, el público. Hay canciones que son indispensables, como Piensa en Mí o No Me Importa Nada, y otras que el público pide, como Rufino. Me emociona especialmente interpretar mi último sencillo El Canto del Gallo, que rinde homenaje a uno de mis grupos favoritos de la música popular española. Al escucharla de nuevo a principios de este año, supe que quería darle mi toque personal, pues me identifico con su personaje y su historia.

P.Siguiendo por esta línea, su último sencillo El Canto del Gallo es una reinterpretación de un clásico de Radio Futura. ¿Qué le llevó a elegir esta canción y qué le inspiró a darle su toque personal?

El toque personal surge de la colaboración con Bronquio, un talentoso músico jerezano. Juntos hemos dado una vuelta a la canción en términos de sonido, alejándonos de los instrumentos convencionales. Quería mantener la esencia de la canción original, pero con un enfoque más actual. Trabajé con gente por su aptitud y lo que pueden ofrecer. El Canto del Gallo expresa mucho sobre nuestra profesión, y me pareció una forma alegre de comenzar la gira. Es una canción que refleja nuestras vidas como músicos ambulantes.

P.En esta versión ha trabajado con Santi González, conocido como Bronquio, fusionando rock, reggae, electrónica y recitado urbano. ¿Cómo describiría el proceso de lograr este sonido tan único?

El proceso fue un trabajo de búsqueda constante, probando y experimentando hasta encontrar el sonido perfecto. Era esencial respetar la canción original mientras le añadíamos una expresión personal. Fue un trabajo lleno de pasión y emoción, buscando siempre provocar sentimientos profundos al escucharla.

P.Su último álbum, Las Ventanas de Mi Alma, es muy variado musicalmente. ¿Existe un tema común que una las letras de las canciones?

Sí, definitivamente. El tema común es la expresión personal de un momento particular de mi vida. Reflejo situaciones y emociones que me afectan, desde defectos de carácter hasta la comunicación con los demás. Canciones como Dame tu Mano o Hola, qué Tal son productos de ese momento especial. La canción que cierra el álbum, Un Poco Más de Amor, es muy reflexiva, inspirada por el conflicto ruso-ucraniano. Este tema refleja los conflictos bélicos y la codicia, siendo la canción más actual y reflexiva del álbum.

P.Una característica suya es que siente cada canción. En el escenario es capaz de pasar en segundos de la alegría al desgarro de algunas de sus letras. ¿Cómo logra transmitir esa gama de emociones?

La música y las letras son vehículos para expresar tanto el dolor como la alegría. Mi voz es mi instrumento, y a través de ella busco sacar la máxima expresión de cada canción. En cada concierto, me reto a mí misma para exigir más, siendo capaz de pasar de algo melódico como Piensa en Mí a algo más rockero. Soy la misma, pero desplegando infinitas versiones de mi misma. Mi objetivo es que cada canción llegue de la forma más directa al oyente, sacando el alma de cada pieza musical.

P.La profunda conexión que logra con su público a través de cada canción se refleja en cada uno de sus conciertos. ¿Qué desea transmitir a sus seguidores en Concert Music Festival?

Quiero expresar quién soy y lo que siento. La música es un espejo mágico donde revelo cada faceta de mi alma, desvelando la esencia pura de mi ser. Quiero que mis canciones provoquen algo en la gente, ya sea acompañar, ayudar, divertir o simplemente hacerles sentir. Mi objetivo es que cada persona en el público se lleve un pedacito de mí y de mis emociones, creando una experiencia compartida y memorable.