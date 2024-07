"La música es un lenguaje universal que trasciende barreras y tiene el poder de unirnos en un mundo dividido"

James Blunt, el carismático cantante británico, ha dejado una marca en la música con su voz y letras emotivas. Antes de su fama, sirvió en el ejército británico, una experiencia que moldeó su visión del mundo y se refleja en la profundidad de sus composiciones.

Su debut internacional fue con Back to Bedlam en 2004, que incluyó el éxito You're Beautiful. Esta canción lo catapultó al estrellato, consolidándolo como una voz auténtica en la música. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes, mostrando una evolución artística que resuena con sus seguidores.

Con más de una década de carrera y éxitos que abordan temas de amor, pérdida y esperanza, Blunt sigue siendo relevante y querido en la industria musical. Su capacidad para conectar con el público lo ha cimentado como uno de los cantautores más respetados de su generación.

Pregunta.Cuéntenos, James, ¿cómo se siente al estar de vuelta en el escenario y qué nos puede decir sobre lo que estás preparando para este concierto?

Respuesta.Volver al escenario es una experiencia casi mágica, un reencuentro con una parte esencial de mí mismo que, en cierto sentido, cobra vida bajo las luces y frente a la multitud. La emoción de estar allí, de sentir la energía del público y de compartir con ellos esos momentos únicos, es algo que no tiene comparación. Amo profundamente mi trabajo, y cada concierto lo trato como una celebración de lo mejor de mi carrera. Es como una colección de recuerdos musicales, donde elijo las canciones que, a mi juicio, la gente ha llegado a conocer y amar más. Además, no estoy solo en esta travesía; me acompaña mi banda, esos músicos increíbles que son los rockstars que siempre soñé ser. Juntos transformamos lo que podría ser un simple recital en una auténtica experiencia de rock, llena de energía y emoción. No se trata de un hombre solo con su guitarra, tocando canciones melancólicas, sino de un concierto que realmente vibra y conecta con la gente.

P.¿Qué sorpresas tiene preparadas para la audiencia de Concert Music Festival?

R.Ah, las sorpresas... ¿qué sería de un buen espectáculo sin ellas? Aunque no puedo revelar todos los detalles, ya que dejarían de ser sorpresas, puedo decir que tengo varios trucos bajo la manga que estoy deseando compartir. Cada concierto es una oportunidad para sorprender y deleitar al público, y este no será la excepción. Estoy emocionado por lo que está por venir y por ver las reacciones de la audiencia cuando experimenten esos momentos inesperados.

P.¿Qué tan significativo es para usted debutar en un escenario como el de Concert Music Festival, que alberga numerosos artistas nacionales e internacionales?

R.Me siento profundamente honrado de haber sido invitado a tocar en Concert Music Festival. Este festival es un escaparate magnífico para el talento, tanto nacional como internacional, y formar parte de él es un verdadero privilegio. Para mí, tiene un significado adicional, ya que resido en Ibiza y me considero un invitado en este maravilloso país. Tocar en España siempre es algo especial para mí, una experiencia que aprecio enormemente. Es una oportunidad para conectar con los fans en un nivel más profundo y compartir con ellos mi música en un entorno que se siente como un segundo hogar.

P.Los asistentes experimentarán en vivo su séptimo álbum de estudio, Who We Used To Be. ¿Qué inspiró específicamente las canciones de este álbum?

R.Las canciones de Who We Used To Be están profundamente arraigadas en mis experiencias personales. Escribo sobre lo que estoy viviendo en el momento, sobre mis esperanzas y miedos, mis altos y bajos. Tengo amigos que enfrentan dificultades y otros a los que he perdido. Tengo una pequeña familia y una esposa que son una fuente constante de inspiración. Todas estas vivencias se traducen en música, en canciones que reflejan mi realidad y la de las personas que me rodean. Es un proceso muy catártico y auténtico, y espero que el público pueda sentir esa sinceridad cuando escuchen las canciones en vivo.

P.¿Qué mensaje le gustaría enviar a sus fans que estarán en Concert Music Festival el 20 de julio?

R.Mi mensaje para los fans es sencillo pero sincero: ¡no puedo esperar a verlos allí! Vivimos en un mundo donde los políticos y las redes sociales a menudo nos dividen, pero la música tiene el poder de unirnos. Invito a todos a venir y celebrar con nosotros, a cantar y compartir en un ambiente de alegría y camaradería. La música es un lenguaje universal que trasciende barreras, y quiero que todos se sientan parte de esta celebración.

P.Ha tenido una carrera musical increíblemente exitosa desde su álbum debut Back To Bedlam. ¿Cómo compararías Back To Bedlam con tu último álbum?

R.Back To Bedlam fue una obra cargada de inocencia y anhelo, escrita por un hombre soltero que se enfrentaba a un mundo nuevo y desconocido. Ahora, con los años, esa inocencia ha sido reemplazada por la experiencia. He vivido momentos maravillosos y otros difíciles, pero todos ellos muy reales y significativos. Mi música ha evolucionado para reflejar esa transición, esos aprendizajes y transformaciones que la vida trae consigo. Who We Used To Be es una expresión más madura y rica de esas experiencias, un testimonio de cómo he crecido como artista y como persona.

P.¿Hay alguna canción en particular que tenga un lugar especial en su corazón?

R.Cada canción tiene su propia historia y significado, pero en este nuevo álbum, Saving A Life ocupa un lugar muy especial para mí. Es una canción sobre un amigo mío que enfrenta grandes desafíos, y cada vez que la interpreto, siento una conexión profunda con su lucha y su valentía. Otra canción que me toca de manera personal es The Girl That Never Was, que está inspirada en experiencias íntimas y significativas para mí. Ambas canciones representan partes importantes de mi vida y de las personas que me rodean.

P.Además de su música, también ha recibido varios premios y reconocimientos a lo largo de tu carrera. ¿Qué significan para usted estos logros?

R.Los premios y reconocimientos son agradables y ciertamente hacen que los estantes de mi bodega se vean impresionantes, pero lo que realmente tiene significado para mí es la conexión con la audiencia. Tocar para una audiencia, sentir su energía y ver cómo mi música impacta en sus vidas, es mucho más significativo que cualquier trofeo o medalla. Esos momentos en el escenario, cuando todo cobra sentido y se establece esa conexión especial, son los que realmente valoro.

P.En pocas palabras, ¿cómo relataría la transformación de su música desde aquellos primeros días hasta el presente?

R.Mi música es un reflejo del viaje de la vida, con todos sus hitos y etapas. Desde Back To Bedlam hasta Who We Used To Be, espero que mis canciones documenten ese viaje, capturando los momentos de inocencia, las lecciones aprendidas, los amores, las pérdidas y todo lo que hay en medio. Es un proceso continuo de crecimiento y evolución, y estoy agradecido de poder compartirlo con mis seguidores a lo largo del camino.