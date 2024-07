Maná despide su ‘México lindo y querido tour’ en Chiclana

Chiclana/La expectación es máxima. Las ganas no se pueden aguantar más. Chiclana espera ya con ansias poder disfrutar del último concierto de Maná en España. Las tablas de Concert Music Festival acogerán mañana la última de las fechas programadas en su México lindo y querido tour, la gira con la que el grupo lleva un mes recorriendo el país.

A finales del año pasado, concretamene en noviembre, se conocía la noticia. Y el anuncio no pudo ser acogido de mejor manera. Las entradas para las distintas fechas volaron (seguro que para más de uno fue un buen regalo de Navidad) y los fans comenzaron a tachar en el calendario los días que quedaban para volver a disfrutar de alguno de los conciertos programados en Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, A Coruña, Bilbao, Madrid y, por último, Chiclana. ¡Vaya ejercicio de paciencia!

En total hacía seis años que el grupo no pisaba esta parte de la Península. La última vez fue el 4 de agosto de 2018, en el Almería Summer Festival. Visto lo visto parece que al grupo le gusta cerrar etapas desde Andalucía. Sin embargo, ahora ha llegado el momento, el tiempo prometido para resarcirse en vivo y en directo con grandes temas, algunos ya considerados verdaderos himnos. ¿Quién no ha cantado alguna vez a pleno pulmón Clavado en un bar estando de fiesta?¿Quién no se ha compadecido en alguna ocasión de Rebeca Méndez Jiménez, la protagonista en la que se inspira la historia cantada En el muelle de San Blas? En definitiva ¿quién a día de hoy se puede resistir a caer rendido ante los acordes y letras de Oye mi amor, Rayando el sol, Amor clandestino, Mariposa traicionera o Labios compartidos? Seguramente que muy pocos.

En total ya han pasado 40 años desde que esta banda echara a andar en 1980, conquistado corazones y oídos por todo el mundo. A día de hoy son reconocidos como los reyes del rock latino, un título que se ratifica con 133 álbumes de oro, 256 de platino, 4 premios GRAMMY, 9 premios GRAMMY Latinos, 26 Billboard Latinos y 15 Premios Lo Nuestro. A ello se le unen otros reconocimientos como el Premio Billboard Latino a la Trayectoria Artística, el ICONO LATIN BILLBOARD, una huella en el Hollywood Rockwalk en Las Vegas y una estrella en el Hollywood Walk of Fame. De hecho son la primera y única banda de rock en español que han recibido esta distinción. Y bien merecida, no todos los grupos son capaces de vender más de 240.000 entradas, hacer un sold out en 16 fechas y continuar su gira por Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Perú, Ecuador y Guatemala.

Ahora, con permiso del resto, le toca el turno a Chiclana y a Concert Music, desde donde se ha sabido esperar con paciencia tan especial velada. En total ha sido seis años, 72 meses de espera, aproximadamente 2.190 días. Puede que hayan pasado rápido; o pueden que hayan pasadolento (dependiendo de para quién o para qué). Sea como sea, lo que sí que es incuestionable es que ha llegado ese momento tan esperado donde los seguidores de Maná podrán resarcirse en una noche que se adivina prodigiosa.