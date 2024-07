Un encuentro entre dos grandes estrellas del pop: Emilia y Aitana en CMF

El verano chiclanero se prepara para recibir dos noches memorables en el marco de Concert Music Festival, donde la música, el arte y la pasión se entrelazan bajo un mismo cielo. El legendario escenario del festival se iluminará con la presencia de dos jóvenes titanes de la música latina: Emilia y Aitana.

Emilia: 10 de julio

La noche del 10 de julio será testigo del fuego y la sensualidad de Emilia. Esta joven estrella argentina ha conquistado corazones con su voz única y su presencia escénica magnética. Desde su debut, la artista ha demostrado ser una fuerza imparable, combinando ritmos urbanos con una lírica potente y auténtica.

El escenario de Concert Music Festival se transformará en un caleidoscopio de luces y sonidos cuando Emilia tome el micrófono. Con éxitos como Recalienta y Policía, la cantante promete una velada cargada de energía y emoción. Sus coreografías impecables y su interacción con el público harán de esta noche una experiencia inolvidable.

Emilia no sólo canta; cuenta historias, transportando a su audiencia a un mundo donde cada nota es una declaración y cada movimiento, una obra de arte. El próximo 10 de julio, presentará en directo su .mp3 tour, un magnético show en el que Emilia interpretará los temas de su segundo álbum de estudio homónimo junto a los grandes hits que la han elevado al éxito mundial como Como Si No Importara y Esto Recién Empieza, entre muchos otros. Desde que saltó a la fama con su éxito Recalienta, Emilia ha capturado la atención de la industria musical y en su trayectoria cuenta con colaboraciones destacadas como No Soy Yo junto a Darell, Bendición con Alex Rose o Perreito Salvaje junto a Boza.

La cantante argentina no sólo desplegará su talento vocal sino también su capacidad para conectar con los asistentes, creando una atmósfera de complicidad y celebración compartida.

Aitana: 12 de julio

Dos días después, el 12 de julio, el festival será invadido por la dulzura y el carisma de Aitana. La joven española, salida de las entrañas de un reality musical, se ha erigido como una de las voces más queridas y prometedoras de la música pop en habla hispana.

Su música, un reflejo de sus experiencias y emociones, ha resonado profundamente con fans de todas las edades. Aitana promete una noche llena de melodías pegajosas y letras sinceras. Con éxitos como Teléfono y Vas a quedarte, su actuación en Concert Music Festival será un recorrido por su meteórica carrera. La cantante, conocida por su calidez y cercanía, logrará que cada espectador se sienta parte de una gran familia musical.

Su voz, a la vez poderosa y dulce, será el hilo conductor de una noche donde las emociones estarán a flor de piel. La intérprete de grandes éxitos como Miamor y Los Ángeles estará el próximo 12 de julio presentando en directo su gira Alpha Tour, título que también da nombre a su último trabajo de estudio. En su ya consolidada carrera, la cantante y compositora cuenta con tres discos en su trayectoria: Spoiler, 11 Razones y Alpha, y ha realizado colaboraciones junto a artistas de la talla de Lele Pons, Morat, David Bisbal, Sebastián Yatra o Rels B.

Cada una de estas actuaciones es un despliegue de talento y emotividad. En cada acorde, en cada verso, se desplegará una historia; historias de juventud, de amor, de lucha y de triunfo. Las noches del 10 y el 12 de julio serán un testamento del poder de la música para unir, sanar y celebrar. Bajo el manto estrellado de Chiclana, la magia de Emilia y Aitana brillará con luz propia, dejando una marca indeleble en el corazón de todos los presentes.