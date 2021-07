El fin de semana deja 147 denuncias por hacer botellón en Chiclana

El balance del pasado fin de semana en relación al incumplimiento de la normativa Covid en Chiclana ha dejado un total de 147 denuncias relacionadas con la práctica del botellón en espacios públicos. Así, la Policía Local ha actuado en la zona de la arena de la playa y en distintas bolsas de estacionamiento y espacios próximos a la zona de bares de la costa y al paseo marítimo de la playa de La Barrosa.

Asimismo, se han interpuesto 22 denuncias a establecimientos hosteleros, fundamentalmente bares de copas de la zona de la playa, por incumplimiento del horario de cierre, permitir el baile, no mantenerse la distancia entre mesas en terrazas, así como por incumplimiento de aforo, tanto en interior como en mesas, o por poner música en directo sin la correspondiente licencia. "En estos últimos días hemos visto cómo se ha incrementado sensiblemente el número de casos positivos entre la población, fundamentalmente entre los más jóvenes, que aún no han sido vacunados, por lo que no podemos bajar la guardia y debemos seguir redoblando esfuerzos para evitar un incremento descontrolado de contagios entre la ciudadanía", ha indicado el delegado municipal de Policía Local, José Manuel Vera.

Por otro lado, los agentes de la Policía Local se han visto obligados a detener a una persona por desobediencia grave y atentado a la autoridad. Tras la denuncia de un vecino por la celebración de una fiesta privada sin las correspondientes medidas de seguridad, los agentes procedieron a identificar a las personas presentes, negándose este individuo y manteniendo una actitud agresiva, según informa el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.