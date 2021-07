La Barrosa, primera playa de Andalucía en incorporar un dron a las labores de vigilancia y rescate por parte de Cruz Roja

Cruz Roja Española ha incorporado un dron para las funciones de vigilancia y rescate en las playas de Chiclana, un dispositivo que hasta ahora se había utilizado a modo de prueba y simulacros, pero que desde hoy viernes comienza a funcionar de forma normalizada en el litoral chiclanero para atender situaciones de emergencia. De esta forma, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha comprobado in situ el funcionamiento del nuevo elemento de vigilancia, durante una visita en la que ha estado acompañado de la presidenta provincial de Cruz Roja Española, Rosario García, así como de la delegada municipal de Playas, Ana González.

Se trata de una mejora más de un equipo de Cruz Roja Española, que ya está considerado uno de los mejores de toda España en materia de socorrismo y por lo que ha obtenido una de las dos distinciones a nivel nacional de socorrismo y primeros auxilios otorgado por la organización de Banderas Azules. Así, aunque el dron no sustituye al equipo humano, sí posibilita que su trabajo sea más rápido y más eficaz, sirviendo de apoyo al equipo de rescate, destacan desde Cruz Roja. En este sentido, si se detecta una mancha en el agua, se puede enviar el dron para inspeccionar de manera rápida y segura si se trata de una persona en peligro, si es un elemento que hay que retirar o si es un elemento contaminante, en cuyo caso también puede actuar Cruz Roja Española.

Asimismo, el dron también puede servir para avisar a alguien de que se aleja mar adentro, o que se acerca a una zona en la que puede haber corrientes. En este sentido, el dron incorpora un altavoz con el que se le puede informar, por ejemplo, a quien entre en el agua con bandera roja, es decir, cuando está prohibido el baño.

Hay que destacar que el dron DJI Enterprise Avant es el último modelo de este tipo de drones de la marca DJI, saliendo a su comercialización en abril del presente año. Es lo último en tecnología, ya que viene equipado con cámara térmica, un altavoz, un foco para búsquedas nocturnas y una baliza, para que pueda localizarse rápidamente.

“Solo puedo tener palabras de elogios a Cruz Roja Española, por su magnífico servicio en nuestras playas. Hoy estamos aquí como un niño el Día de Reyes, porque tenemos el equipo humano y el material necesario, pero desde hoy contamos con este dron que se incorpora para algo tan importante como contar con unas playas seguras”, ha expresado el alcalde, quien ha recalcado que “este dron no solo estará disponible durante la temporada alta turística, sino también en épocas de menos presencia de usuarios y de socorristas”. “Agradecer a Cruz Roja del magnífico servicio que ofrece en La Barrosa y Sancti Petri”, ha expresado José María Román, quien ha recalcado que “Chiclana está a la vanguardia en materia de seguridad y salvamento”.

Finalmente, Rosario García ha resaltado que “hoy es un día importante para nosotros, porque vamos a poner en marcha este dron, siendo actualmente La Barrosa la única playa de Andalucía y una de las pocas de España que va a contar con este dispositivo en el servicio de salvamento y socorrismo”. “El día 6 Cruz Roja cumple 156 años, pero eso no quiere decir que sea una institución anticuada, sino todo lo contrario, porque ponemos las tecnologías a disposición al servicio de las personas”, ha comentado la presidenta provincial de Cruz Roja Española, quien ha añadido que “todos esperamos que no se den situaciones de riesgo este verano, pero no obstante estamos preparados para que, en caso de darse este tipo de situación, dar la respuesta necesaria”.