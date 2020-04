Coronavirus en Chiclana: Ayuntamiento y Telepizza reparten más de 2.500 mascarillas en 10 días

El Ayuntamiento y Telepizza han repartido más de 2.500 mascarillas en Chiclana durante los últimos diez días. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, quien también ha recordado que “teniendo en cuenta el alto número de mascarillas que personas anónimas y voluntarias estaban realizando en sus casas, decidimos ponerlas a disposición de la ciudadanía, una vez cubiertas las necesidades de aquellas personas que las utilizan para el desempeño de su trabajo o voluntarios, como es el caso de los colectivos sociales.

Así pues, desde el pasado 31 de marzo, estas mascarillas se pusieron a disposición de los chiclaneros para que, aquellos que pudiesen fuesen a recogerlas al Ayuntamiento. En ese momento, la empresa de hostelería Telepizza se ofreció a llevar a domicilio este material a aquellas personas que no se pudiesen desplazar”, ha explicado la delegada, resaltando que, “finalmente, este servicio a domicilio se ha realizado para toda la población y no solo para aquellas personas que no se pueden desplazar, evitando el desplazamiento al Ayuntamiento y llegando a repartir 2.500 mascarillas en diez días. Además, también se han unido a esta labor de reparto los voluntarios de Protección Civil, que vienen realizando un gran trabajo desde el Decreto de Estado de Alarma”.

Por otro lado, Verdier también ha destacado que “este reparto continuará realizándose, puesto que sigue existiendo demanda y las personas que fabrican mascarillas en sus casas continúan haciéndolas”. Así pues, aquellos que necesiten mascarillas pueden solicitarlas a través del Messenger de la página de Facebook del Ayuntamiento de Chiclana (Ayuntamiento de Chiclana Oficial). “Rogamos a las personas que necesitan mascarillas, no llamen a ningún teléfono municipal para este asunto ni al del Telepizza, sino que se pongan en contacto a través del citado canal, con el objetivo de no saturar las líneas telefónicas”, ha incidido Cándida Verdier.

“Son muchas las peticiones que recibimos a lo largo del día y esta semana hemos superado las cien peticiones diarias en algunas jornadas”, ha explicado la delegada, solicitando a la población “paciencia y prudencia. Estamos atendiendo todas las peticiones y haciendo llegar las mascarillas a todas las personas. Antes o después todas llegan. También pido paciencia y prudencia de los solicitantes con aquellas personas que reciben sus peticiones y con los voluntarios que se las hacen llegar a casa. Todas estas personas hacen sus trabajos de la mejor forma posible, atendiendo a todos y con la mejor sonrisa, por eso les pido paciencia y prudencia, porque la situación no es fácil y todos estamos trabajando para poder cubrir las necesidades de toda la ciudadanía, hacerlo lo antes posible y de la mejor forma posible, por eso pido la colaboración de todos”, insiste.

Cándida Verdier ha vuelto a reiterar su más sincero agradecimiento a las personas que han dedicado su tiempo y siguen haciéndolo a la confección de estas mascarillas y de otros materiales también necesarios, porque lo hacen de forma totalmente desinteresada y altruista, y también a todos los voluntarios de Protección Civil y de Telepizza por su ofrecimiento para repartirlas entre toda la ciudadanía, sin importarles la zona del municipio a la que se tengan que desplazar. Están haciendo una labor encomiable y solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia todos ellos”, ha concluido la portavoz municipal, añadiendo que “en situaciones como esta vemos lo mejor de las personas y un claro ejemplo es esta labor desinteresada, junto al reparto voluntario y desinteresado de los trabajadores de Telepizza. Quedan aún jornadas muy complicadas, pero juntos conseguiremos acabar con esta pandemia”.