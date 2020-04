Tras el anuncio ayer de que el Ayuntamiento de Chiclana pone a disposición de la ciudadanía las mascarillas que las vecinas y vecinos del municipio han confeccionado en los últimos días, la empresa de hostelería Telepizza se ha puesto en contacto con el Consistorio chiclanero para ofrecerse al reparto de dichas mascarillas entre aquellas personas que no pueden desplazarse hasta el edificio consistorial. En este sentido, solo aquellas personas que no pueden acudir a recogerlas al propio Ayuntamiento, es decir, fundamentalmente personas con movilidad reducida y personas mayores que viven solas, podrán solicitar su reparto a domicilio.

“En estos últimos días hemos estado repartiendo las mascarillas, que han sido realizadas en casa por tantas manos voluntarias, entre aquellas entidades y colectivos que lo han necesitado y lo han solicitado. Y desde ayer hemos puesto a disposición de la ciudadanía estas mascarillas, porque son muchas las que tenemos en el Ayuntamiento”, ha indicado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier.

“A raíz del anuncio del reparto de mascarillas entre la ciudadanía, la empresa de hostelería Telepizza se puso en contacto con este Ayuntamiento para ofrecerse a repartir entre aquellas personas que no pueden acercarse hasta el edificio consistorial”, ha destacado la portavoz del Gobierno, quien ha agradecido a Telepizza “su disposición y su ofrecimiento, puesto que es cierto que hay una serie de personas que no pueden desplazarse, al tratarse de personas mayores o con movilidad reducida”.

Así pues, aquellas personas que no pueden acercarse hasta el Consistorio solo podrán solicitar el reparto del número de mascarillas necesarias a través del Messenger de la página de Facebook del Ayuntamiento de Chiclana (Ayuntamiento de Chiclana Oficial). “Rogamos a las personas que necesitan mascarillas, no llamen a ningún teléfono municipal para este asunto, sino que se pongan en contacto a través del Messenger del Facebook del Ayuntamiento, con el objetivo de no saturar las líneas telefónicas”, ha expresado Verdier.

“Por supuesto, los chiclaneros y chiclaneras que precisen de este material y sí tienen la posibilidad de desplazarse pueden personarse en las dependencias del Ayuntamiento, donde le facilitarán las mascarillas que necesiten”, ha especificado la delegada de Presidencia y portavoz municipal, quien ha recordado que “este reparto se realizará hasta finalizar con todo el material que se ha ido entregando en el Consistorio en los últimos días por parte de particulares y empresas. Y a medida que nos siga llegando mascarillas elaboradas por chiclaneros y chiclaneras, podremos llevar a cabo el reparto de las mismas, una vez finalicen las que tenemos en estos momentos”, añadiendo que “quedan aún jornadas muy complicadas, pero juntos conseguiremos acabar con esta pandemia”.