El Partido Popular de Chiclana destaca las nuevas ayudas para el pago del alquiler de los autónomos que pondrá en marcha la Junta de Andalucía, “medida de la que nuevamente se beneficiarán numerosas personas de Chiclana”.

Según señala, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, la tramitación de estas ayudas para hacer frente al pago del alquiler de los locales donde ejerzan su actividad será muy sencilla y conllevará un pago único, al igual que las ayudas a los autónomos para pagar la cuota de la Seguridad Social. La portavoz y edil Ascensión Hita subraya que “las personas interesada sólo tendrán que presentar una declaración responsable y tener en vigor el contrato de arrendamiento del local de su negocio. Esta declaración se comprobará con la base de datos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que es donde están depositados los contratos de alquiler”.

La portavoz del Partido Popular afirma que “es lamentable que el gobierno local (PSOE, IU y Ganemos) no informe absolutamente de ninguna de las ayudas que concede la Junta de Andalucía por el simple hecho de que el gobierno andaluz está presidido por Juanma Moreno, del Partido Popular. Entendemos que se debe a esto, porque la otra alternativa es que el delegado de Fomento, Adrián Sánchez, no esté al día de las ayudas públicas que existen”.

Por otro lado, Hita manifiesta que “llama la atención el oscurantismo en la gestión del gobierno local, pues desde el PP hemos pedido en varias ocasiones desde el 14 de abril que nos facilitaran copia de los convenios de colaboración con los empresarios, hosteleros y comerciantes, finalmente estos últimos han dicho que no quieren firmar convenio y que se haga directamente por el Ayuntamiento, pero nos han dado la callada por respuesta”.

En este contexto, apunta que “hoy nos encontramos con que el alcalde anuncia la firma de uno de esos acuerdos, sin que la oposición haya sido correctamente informada. Hay una gran falta de transparencia y oscurantismo por parte del gobierno local, que no informe a la oposición”.

En concreto, Hita resalta que “hablamos de 50.000 euros para la Asociación de Empresarios de Chiclana y 35.000 euros para la Asociación de Hostelería que van a pleno este jueves, a través de una modificación de crédito, y cuyas condiciones desconocemos”.

Así, mantiene que “desde la oposición tenemos que controlar y fiscalizar en qué se gasta el dinero el Ayuntamiento y si ese dinero va a conllevar ayudas a la contratación o directas a las empresas y autónomos de Chiclana por ejemplo”.

Por otro lado, indica que "con respecto al ataque recibido por parte de la delegada municipal Ana González", la concejala popular asegura que “el PP está perfectamente documentado y quizás quien no lo está es ella, porque es la primera vez que acude (por ayer) a una comisión de seguimiento, porque las playas y el turismo quizás no fuesen un tema lo suficientemente importante para el gobierno municipal. Parece que sólo se preparan las playas para cuando vengas los turistas y no para el disfrute de los chiclaneros”. Igualmente, considera “de una gran bajeza política el que intente enfrentarnos a los técnicos municipales, cuando estamos completamente convenidos de la profesionalidad de los técnicos de playas”.

Por el contrario, las críticas van dirigidas, tal y como expone, “a ella como responsable municipal de playas y al alcalde, José María Román, que no hizo caso a nuestras peticiones desde el 26 de abril para hacer un plan extraordinario para las playas por la situación del Covid-19, porque prefería esperar a la improvisación del gobierno central de Pedro Sánchez”.

“Si hubiesen hecho la tarea, luego únicamente habrían tenido que cambiar algunos datos, como la ratio establecida. Pero lo que han hecho es perder un tiempo que ahora perjudica la economía local, porque somos uno de los tres municipios de la provincia que mantienen sus playas cerradas por la incompetencia y la falta de trabajo del gobierno local”, sentencia Ascensión Hita.