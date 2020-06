El PP denuncia la “opacidad y falta de transparencia” del Ayuntamiento sobre las ayudas sociales

La presidenta del Partido Popular en Chiclana, Ascensión Hita, ha salido al paso de las acusaciones vertidas hoy por la portavoz del gobierno local, Cándida Verdier, sobre las ayudas sociales. Hita afirma que “como nos tiene acostumbrados, el equipo de gobierno de José María Román intenta poner de escudo a las personas más vulnerables para tapar su falta de gestión, caracterizada por una rotunda opacidad y falta de transparencia en cuanto a las ayudas sociales”. El PP reitera que “llevamos pidiendo desde la primera junta de portavoces que hubo en marzo cuando se declaró el Estado de Alarma información relacionada con las ayudas sociales, pero casi un trimestre después aún no nos han facilitado información alguna”. La portavoz de los populares chiclaneros subraya que “en el pleno de marzo no pudimos hacer un ruego sobre el tema, porque no nos lo permitían, así que el 14 de abril solicitamos por escrito información del número de ayudas que había hasta la fecha, así como la cifra que había en la misma fecha del pasado año, para ver cómo había evolucionado el número de peticiones sociales, para fundamentar en datos la petición de refuerzo de personal y de la atención telefónica en Servicios Sociales. Pero a día de hoy aún no nos han respondido nada, volvemos a repetir, y la semana pasada reiteramos de nuevo esta petición de información, ya que con la excusa de que estaban suspendidos los plazos no nos facilitaban los datos requeridos”. En esta línea, la formación popular resalta que “en el pleno de abril pedimos al alcalde, José María Román, información sobre el funcionamiento de Servicios Sociales, y su respuesta fue decir que todo estaba perfecto. Sin embargo, a los días tuvo una reunión con varios colectivos sociales y entonces se dio cuenta de que la mayor demanda estaba siendo atendida por dichos colectivos, debido a que el trámite de las ayudas era mayor que pedir alimentos directamente a las diferentes organizaciones que colaboran con el Ayuntamiento”. Hita asegura que “no queremos entrar en una batalla política, porque para nosotros la prioridad es poner en el centro a las personas, en este caso, las que peor lo están pasando. Desde nuestra labor de oposición intentamos que el Ayuntamiento ofrezca la mejor atención, para que nadie en Chiclana lo pase mal, pero lo que encontramos es un ataque continuo. Esto demuestra que el gobierno local parece más preocupado en atacar al PP que en solucionar los problemas de la localidad”. Por último, la presidenta popular pide a la portavoz del tripartito que “no confunda a los chiclaneros, porque si bien los 300.000 euros los tenía que aportar el Gobierno central, lo cierto es que no ha puesto ni un euro, y la Junta de Andalucía ha tenido que adelantar ese dinero a los ayuntamientos andaluces porque la prioridad es solucionar las necesidades de las personas más vulnerables, no ponerse una medalla”.