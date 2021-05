Las ayudas y la gestión en la pandemia, a debate en el Consejo de Deportes de Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana ha celebrado una nueva sesión del Consejo Local de Deportes, al que han asistido el delegado municipal del área, José Manuel Vera, así como los integrantes de clubes deportivos que integran este órgano consultor. Durante la sesión, el edil informó de las diversas vías de subvenciones con las que cuentan los clubes. En este sentido, ha reseñado que, “pese a la complicada coyuntura sanitaria y económica, desde el gobierno volvemos a realizar nuevamente un esfuerzo inversor en materia de Deportes. Igualmente lo hace la Diputación y entre ambas administraciones se moviliza más de medio millón de euros para entidades deportivas y deportistas individuales”.

También ha reseñado “la importancia y la necesidad de invertir en deporte ahora más que nunca, por eso echamos en falta que otras administraciones supramunicipales lleven años sin sacar sus convocatorias para deportes, caso de la Junta de Andalucía. Por ello, queremos animar a que preparen también sus subvenciones”. En cuanto a las cuantías, el Ayuntamiento pone a disposición de clubes y deportistas 60.000 euros en seis líneas subvencionables, mientras que la Diputación moviliza 480.000 euros en tres líneas.

Otro de los aspectos más destacados tratados en el Consejo ha sido la evolución de la pandemia y cómo afecta en materia deportiva. Así pues, el delegado ha agradecido “a los clubes, monitores deportivos y usuarios el gran esfuerzo que hicieron para adaptarse a los protocolos marcados por las federaciones y la propia Delegación. Entre todos creo que hemos estado a la altura de lo que se nos exigía como sociedad, siendo capaces de completar casi la primera temporada con las escuelas deportivas”.

“Además, debido a que el índice de incidencia está bajando y a que la campaña de vacunación avanza a buen ritmo, estamos trabajando en una nueva instrucción para poder empezar a alquilar instalaciones municipales a grupos no federados, a título personal. En cuanto tengamos finalizado dicho protocolo, lo daremos a conocer para que todas las personas que quieran y deseen hacer uso de esas dependencias puedan hacerlo”.

Vera ha reseñado que “el Consejo ha sido muy productivo, con un debate sosegado y educado. Lo único que hay que lamentar ha sido la no presencia de los grupos de la oposición. Como delegado de Deportes, me entristece este hecho y les animo a que recapaciten en esta postura de no acudir a estos órganos tan importantes”.