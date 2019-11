El Moderno acogerá el día 4 un concierto benéfico de copla

El delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, la artista chiclanera Isabel Posada y los representantes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana Juani Verdugo, Manuel Morales y Antonio Jesús Ruiz han presentado la Noche de Copla con Isabel Posada, que se desarrollará el próximo 4 de diciembre en las dependencias del Teatro Moderno, estando previsto el inicio a las ocho de la tarde.

Además, de la actuación de Isabel Posada, el público asistente podrá disfrutar esa noche del trabajo y del espectáculo que ofrecerán Aguilar de Vejer, El Lince, Nazaret Natera, Ana Cristina Benítez y Juan Manuel Alba, que serán los artistas invitados a esta Noche de Copla. El precio de las entradas es de 8, 10 y 12 euros y todos los beneficios irán destinados a la campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’, de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana.

“Se trata de un espectáculo de copla, en el que, sobre todo, podremos disfrutar de lo que nos ofrecerán artistas locales de la talla de Isabel Posada, Aguilar de Vejer, El Lince o Nazaret Natera”, ha reseñado el delegado de Fiestas, que también ha incidido en que el aspecto benéfico de esta cita, “que se suma a las muchas que se celebran por estas fechas en nuestra ciudad para que el día 6 de enero todos los niños de Chiclana tengan sus regalos de Reyes”. “Animar a la ciudadanía a que acuda al espectáculos, puesto que nos llevaremos un muy buen sabor de boca”, ha expresado José Alberto Cruz.

Por su parte, Isabel Posada ha manifestado que “será un espectáculo donde intentaré poner todo mi corazón, al igual que los compañeros que me acompañan, sobre todo, por el motivo por el que realizaremos este concierto, que no es otro que colaborar con la campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’, ya que, por desgracia, hay niños que no tienen la economía que deben de tener”. “Estoy muy contenta por poder actuar en mi pueblo y ante mi gente y quisiera agradecer al Ayuntamiento que nos haya cedido el Teatro Moderno y a los medios de comunicación la difusión del espectáculo”, ha recalcado Isabel Posada, quien ha añadido que “el objetivo es que el Teatro se llene”.

Finalmente, Juani Verdugo ha destacado que “llevamos a cabo muchísimas actividades para que ningún niño se levante sin juguetes el día 6 de enero, entre ellas, este espectáculo de Isabel Posada, que tiene muchos seguidores y que podremos disfrutar en Chiclana”. “Animar a la ciudadanía a que asista, ya que todos aportamos nuestro granito de arena. Una entrada suma en esta campaña, porque es muy triste que un niño no tenga regalos el 6 de enero y más triste aún para los padres”, ha expresado la vicepresidenta de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana.