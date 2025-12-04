Concedidos 10.000 euros al Club Surf On Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Club Surf On Chiclana, Rafael Rodríguez, firmaron recientemente un convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento concede 10.000 euros a esta entidad. En este acto también estuvieron presentes la delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón, y el también responsable del club local, Juan Luis Parra. Esta cuantía va destinada a sufragar parte de los gastos que supone el desarrollo del campeonato Barrosa Skull Groms Copa de España de Surf Junior, que se viene celebrando en el municipio durante los últimos siete años, la última edición fue el pasado 1 de noviembre.

José María Román destacó que “para nosotros es muy importante todo lo que se está haciendo en materia turística, no solo durante la temporada alta entre el 1 de abril y el 30 de octubre, sino también en otoño e invierno. Y este convenio contribuye precisamente a incrementar la llegada de visitantes durante el mes de noviembre, momento en el que se celebra el campeonato de surf Barrosa Skull Groms”, y añadió que, “junto a otras iniciativas, estamos generando una serie de eventos en el calendario, que permite que la playa continúe abierta, con actividad y ambiente”.

Por su parte, Rafael Rodríguez agradeció al Ayuntamiento de Chiclana su colaboración en la organización del evento. “Son muchos quebraderos de cabeza y muchos gastos que, sin la colaboración municipal, sería imposible llevar a cabo este campeonato”, explicó, para agregar que “es un orgullo que los deportistas se vayan con un buen sabor de boca y que señalen a Chiclana como uno de los lugares importantes de surf a nivel nacional”.

Asimismo, Juan Luis Parra subrayó que “se ha conseguido con creces poner a Chiclana en el punto de mira del surf nacional, puesto que, año tras año, los deportistas se van con una sensación muy grata, no solo por el nivel de las olas que tenemos, sino también por el buen tiempo durante el invierno”.