La chiclanera Isabel María Vela presenta su quinta novela

El alcalde de Chiclana, José María Román, recibió a la escritora chiclanera Isabel Mª Vela, con motivo de la publicación de su quinta novela Minerva y un todo incluido el pasado 12 de abril de la mano de Mediaset España y Lantia y con el sello de editorial Mil Amores. Un acto en el que también ha estado presente el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz.

En este sentido, hay que destacar que esta joven de 26 años escribe bajo el seudónimo de Kayla Laurels. Así, la primera vez que publicó fue en 2019, con Uff Julieta, una novela ambientada en Chiclana. Además, ha escrito otras novelas como Martina en el punto cero, La sombra de la golondrina, La luz de la golondrina y en abril presentó su última obra Minerva y un todo incluido.

“Hace tres años esta joven chiclanera publicó su primera novela y ya van cinco, de las que tres están publicadas con Mediaset y con menciones en Cuatro TV”, destacó el alcalde, quien indicó que “salir en una televisión nacional y que te publiquen desde un grupo de comunicación tan potente como Mediaset pone de manifiesto que el contenido de las novelas es muy atractivo”. “Es muy importante que esto se sepa para que otra gente de Chiclana, que le falta fuerza para terminar lo que está haciendo, vea a ella como ejemplo y pueda sacar adelante sus proyectos”, expresó José María Román.

Por su parte, Isabel M.ª Vela agradeció al alcalde “que hoy podáis recibirme y darme este cariño junto a mis amigos y familiares, que son mis influyentes”. “Animar a quienes tengan un sueño o una inquietud para que lo intenten y pueden tener esa oportunidad”, manifestó la escritora chiclanera, quien añadió que “los comienzos pueden ser duros, porque los caminos son desconocidos, pero te encuentras a gente maravillosa que te ayuda”.

“Escribo desde muy pequeña, gracias a que mi madre me fomentara el amor por la lectura, llevándome a la Biblioteca y leyéndome cuentos todas las noches”, indicó Vela, quien aclaró que “tengo cuentos escritos desde pequeña, pero una vez finalicé la carrera universitaria me puse a escribir y surgió Uff Julieta, ambientada en Chiclana”. “A partir de ahí, ha sido un efecto dominó y, tras las dos primeras novelas autopublicadas, en pleno confinamiento escribí La sombra de la golondrina y La luz de la golondrina dedicadas a una amiga que falleció a los 21 años, que tuvo un magnífico acogimiento de la editorial Mil Amores, que ahora me ha dado la oportunidad de publicar Minerva y un todo incluido", recalcó la escritora chiclanera, quien añadió que “escribo historias reales de mujeres fuertes, empoderadas, independientes y valientes, porque hay que darle visibilidad a la mujer”.

Por último, Isabel Mª Vela adelantó que “tengo en la cabeza una nueva novela ambientada en Chiclana. En el tiempo libre que tengo me surgen las ideas y creo que hay que aprovechar la época”.