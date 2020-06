El gobierno local eliminará o reducirá al máximo la subida del recibo del agua y la basura

La portavoz del gobierno municipal, Cándida Verdier (PSOE), ha anunciado que ante "esta repentina crisis como consecuencia de la pandemia del Covid-19, no sea efectiva la subida del recibo de agua y basura, una ordenanza aprobada en el pleno municipal del mes de febrero”.

Así, ha explicado que "en este momento la ordenanza se encuentra en periodo de información pública hasta el próximo 3 de julio, por lo que estamos trabajando desde el área económica para eliminar o reducir al máximo esa subida aprobada en febrero”, añadiendo que “las circunstancias han cambiado sensiblemente de febrero a ahora, por lo que esa medida aprobada en pleno no debe ejecutarse”.

Verdier ha aclarado que “aún estamos perfilando cuál será la reclamación que vamos a interponer contra el acuerdo plenario, porque tenemos que equilibrar la situación económica sobrevenida por la pandemia del Covid-19, pero vamos a intentar reducir en la medida de los posible o eliminar esa subida aprobada en el pleno de febrero”, ha reiterado Cándida Verdier.

Por otro lado, Verdier ha informado de la dación en cuenta que se llevará al pleno ordinario del mes de junio, que se celebra el próximo jueves, en relación a la respuesta que el Consorcio Provincial de Basura ha trasladado al Ayuntamiento de Chiclana sobre la solicitud de que el Consistorio chiclanero o la empresa municipal Chiclana Natural asumiera la tasa consorcial de basura pendiente del año 2016 y que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del mes de abril. En este sentido, Verdier ha lamentado la respuesta negativa del Consorcio a la petición municipal.

“No podemos olvidar que esta tasa consorcial se aprobó en diciembre de 2014, momento en el que gobernaba aquí el PP, y que afectaría a los ayuntamientos de Chiclana, San Fernando y Puerto Real”, ha recordado Cándida Verdier, quien ha indicado que, “una vez llegamos al Gobierno municipal, nos pusimos manos a la obra para que dicha tasa no fuera asumida directamente por la ciudadanía, tal y como comenzó a suceder desde el año 2017, quedándose pendiente la tasa del año 2016, en la que el sujeto pasivo sigue siendo cada uno de los contribuyentes”.

El gobierno municipal recomienda que se pague la tasa consorcial para evitar recargos

De esta forma, ha señalado que tras una primera comunicación por carta de aviso, desde hace semanas ha comenzado a llegar la notificación de cobro. “Aunque no estamos de acuerdo con la resolución del Consorcio, de ahí que seguiremos insistiendo para que no repercuta en los bolsillos de chiclaneros y chiclaneras, recomendamos a la ciudadanía que pague dicha tasa, independientemente de lo que suceda después, simplemente para evitar recargos e intereses”, ha comentado la portavoz del Gobierno municipal, quien ha incidido en que “en nuestro ánimo está que esa tasa no sea asumida por el ciudadano, sino por parte del Ayuntamiento o la empresa municipal Chiclana Natural”.

La portavoz del gobierno municipal ha incidido en que “nos da igual quién esté gobernando en el Consorcio, que en este caso está presidido por el PSOE, porque nuestro afán sigue siendo que no sean las personas las que tengan que asumir esta tasa del año 2016. Por ello, no estamos de acuerdo con la resolución del Consorcio, en la que nos pide al Ayuntamiento de Chiclana literalmente que cesemos en nuestro empeño de entorpecer en su gestión y procedamos a colaborar con la debida lealtad institucional”, añadiendo que “a nuestro parecer ésta no debería ser la respuesta, sino que la misma fuese instar al inicio del procedimiento para evitar la carga al ciudadano”. Por ello, Verdier ha insistido en que “seguiremos en el empeño para que esta tasa no sea asumida directamente por el ciudadano”.