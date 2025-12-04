Chiclana: La Fundación ONCE forma a trabajadores municipales para atender las visitas de personas invidentes

El alcalde se acercó al Centro del Vino y la Sal, donde se impartió el curso.

El alcalde de la ciudad, José María Román, ha visitado las instalaciones del Centro de Interpretación del Vino y la Sal, donde la Fundación ONCE ha comenzado una formación para el personal de las instalaciones culturales del municipio, con el objetivo de poder ofrecer visitas guiadas a personas invidentes. En este encuentro también estuvieron presentes la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, y la directora de la ONCE en Chiclana, Violeta Saúca.

“Todos estamos comprometidos con la inclusión social, con el objetivo de hacer la vida más sencilla a todas las personas con discapacidad”, expresó el alcalde, quien destacó que “la ONCE es mucho más que una entidad que vende cupones, es un grupo muy potente, que cuenta con más de 90 trabajadores en Chiclana”. Por tanto, añadió, “estamos hablando de un ente que es capaz de generar empleo, integrar socialmente a través del trabajo y continuamente crear empresas para el incremento de la empleabilidad”.

Asimismo, José María Román dio las gracias a la institución “por el gran trabajo que realiza para que España sea un país con una integración social efectiva”.

Por su parte, Violeta Saúca detalló que, “sumándonos a todas las iniciativas que el Ayuntamiento de Chiclana ha tenido a bien organizar con motivo de la Semana de las Personas con Discapacidad, impartimos una pequeña formación a los trabajadores de distintos centros culturales para que puedan atender con más certeza y seguridad a las personas ciegas y discapacitadas visuales graves”.

No obstante, quiso matizar que, “todos los grupos que se han acercado a este Centro de Interpretación del Vino y la Sal han tenido una atención excepcional, lo cual es de agradecer”.