Chiclana: Generamma aborda la accesibilidad en su día de clausura

Generamma afronta su recta final mañana con una jornada dedicada a la accesibilidad, organizada por AAMMA y la Fundación SGAE, en la que participarán colectivos y asociaciones de personas con capacidades diversas de Chiclana y Cádiz. Se trata de un evento concebido como un espacio para compartir herramientas y visibilizar experiencias.

Así, la programación comenzará a las 10.00 horas, en el Centro del Vino y la Sal con una charla sobre ‘Accesibilidad cultural: del discurso a la práctica’, que estará a cargo de Lourdes González Perea, responsable de Accesibilidad Tecnológica en Fundación ONCE. Más tarde, a las 11.00, Irene Morán, fundadora del proyecto venTEAlcine, impartirá una masterclass titulada ‘Haz tu cine accesible: herramientas y claves para creadoras’.

Esta sesión formativa está dirigida a directoras, guionistas y productoras que quieran incorporar la accesibilidad en sus obras y en ella se mostrarán herramientas, plataformas, ejemplos de buenas prácticas y cómo integrar la accesibilidad desde el desarrollo del guion hasta la distribución.

El coloquio ‘Narrar con perspectiva inclusiva: otras formas de mirar’, a las 12.30 horas, pondrá punto y final a este espacio.

Por otro lado, ya por la tarde, a las 16.30, la programación de Generamma comenzará con la sección AAMMA Proyecta, en la que el público podrá disfrutar de los cortometrajes ‘No pisar, de Rocío Sepúlveda; ‘One-Way Cycle’, de Alicia Núñez Puerto; ‘ORPH’, de Marta M. Mata; ‘Portales’, de Rocio Mesa; ‘Quejío de loba’, de Andrea Ganfornina, y ‘Tiempo y perdón’, de Teresa Trasancos.

Posteriormente, en el Teatro Moderno, tendrá lugar la gala de clausura, que finalizará con la película ‘Rita’, el estreno como directora de la actriz andaluza Paz Vega, una obra íntima y luminosa que transita los territorios de la infancia, el duelo y la memoria. Rodada en Andalucía, cuenta con un equipo técnico mayoritariamente femenino y con presencia de muchas socias de AAMMA. Tras su estreno mundial en el Festival de Locarno, ‘Rita’ estuvo nominada a un Goya a la Mejor Dirección Novel, y se alzó con cinco Premios Carmen, además de gozar de un gran éxito de crítica.