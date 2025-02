Chiclana estará presente este fin de semana en la Feria de Turismo de Navarra

Chiclana estará presente este fin de semana, compartiendo stand con el Patronato Provincial de Turismo, en la Feria Internacional de Turismo de Navarra ‘Navartur Reyno de Navarra 2025’, un evento que se celebra anualmente en el Palacio de Congresos y Auditorio de Pamplona y que se desarrollará durante las jornadas del viernes 21, sábado 22 y domingo 22.

Navartur es una puerta abierta a un mercado potencial muy interesante y de alto poder adquisitivo, como el existente en Navarra y País Vasco. En la edición anterior batió récord, al contar con la asistencia de más de 49.000 visitantes.

Asimismo, participan numerosos expositores, tanto privados como de entidades públicas, de ámbito regional, nacional e internacional, agencias de viajes, oficinas de turismo nacionales e internacionales, turoperadores, empresas de transporte, hospedaje, camping, turismo rural, turismo de aventura, turismo gastronómico y enoturismo. Estos se pondrán en contacto con potenciales viajeros, que buscan principalmente vivir experiencias.

“Como no podía ser de otra forma, Chiclana debe estar presente en una de las ferias turísticas más importantes del norte de España, puesto que cada vez son más los turistas de estas comunidades que visitan nuestra ciudad, no solo durante el verano, sino también durante el resto del año”, expresó al respecto la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez.