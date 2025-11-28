Chiclana da una calurosa bienvenida a la Navidad

Chiclana dio la bienvenida a la Navidad 2025 como era de esperar: a lo grande. Desde mucho antes de la hora oficial del tradicional encendido del alumbrado extraordinario, las calles del centro aparecían abarrotadas de público que esperaba con alegría, ganas y frío a que el presidente del Club Atletismo Chiclana, Agustín Leal, y un grupo de atletas de la entidad accionaran el dispositivo que encendería las miles de bombillas leds que harían brillar el cielo de la ciudad, inaugurando también de esta forma más de un mes de actividades diseñadas para todos los públicos.

Llegó el momento y un gran aplauso recibió a las luces de la Navidad, que de inmediato ofrecieron un espectáculo lumínico-musical que hizo las delicias de todos los que acudieron a esta cita y que se repetirá durante estos días.

Como “un gran honor” calificó Agustín Leal la elección del Ayuntamiento para tal cometido. “Para nosotros ha sido una gran alegría ser parte de estas fechas tan entrañables”, añadió. Con tal motivo, fueron muchos los miembros de este club que se acercaron a las zonas aledañas al Ayuntamiento vistiendo de rojo, su color característico. Muy especial fue la presencia de las jóvenes deportistas que están logrando grandes triunfos en sus categorías.

Por su parte, el alcalde, José María Román, también mostraba su satisfacción por el inicio de estos días. “Es un tiempo de pasarlo bien con la familia y amigos y de pasear por las calles del centro de Chiclana, que están preciosas con este maravilloso alumbrado y con distintos elementos decorativos”, dijo, para aprovechar el momento y “felicitar las fiestas a todos los chiclaneros y chiclaneras y animarles a que disfruten de la amplia programación. Y, por supuesto, invitar a vecinos y vecinas de otros municipios del entorno a que se acerquen y compartan con nosotros esos momentos”. Ya con las calles iluminadas, se procedió a la apertura de puertas del Poblado de Papá Noel, en la Plaza de Las Bodegas; el Mercadillo Navideño, en la Plaza de Jesús Nazareno, y el Escenario Real, en la Plaza Mayor.

Belén municipal

No obstante, el pistoletazo de salida de estas fiestas, se dio por la mañana con la inauguración del Belén Municipal, que podrá visitarte en el Atrio del Ayuntamiento hasta el próximo 5 de enero. En este acto, también participó el regidor municipal, quien estuvo acompañado por integrantes del equipo de gobierno, los componentes de la Asociación de Belenistas María Auxiliadora, encabezados por su presidente José Manuel Vela, miembros de la Asociación de Reyes Magos y la pregonera de la Navidad, Cristina Fernández. En este acto, José María Román agradeció a este colectivo su gran labor, subrayando del belén que “nos lleva a emociones propias de la esencia de esta ciudad, con réplicas del Arquillo del Reloj, la Iglesia Mayor, el Museo de Chiclana, el Santo Cristo o la Fuente de los Leones. Todo ello representa un trocito de Chiclana al que se le tiene mucho cariño”.