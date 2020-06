“Una vez más, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, le da la razón al Ayuntamiento de Chiclana y al alcalde cuando decidió poner en marcha el servicio de control de aforo de las playas con los voluntarios y colaboradores, que llevarán a cabo estas tareas de la mano de la Policía Local”. Así de contundente se ha mostrado el secretario de Política Municipal del PSOE-Chiclana, Francisco Cifredo, tras el anuncio del retraso en la contratación de los ‘vigilantes’ de la playa hasta final de mes por parte de la Junta de Andalucía. “Además, el señor Moreno Bonilla pone en evidencia, una vez más, a sus compañeros del PP de Chiclana, que llegaron a solicitar que se paralizara la propuesta de modificación de créditos para el tema de Protección Civil porque iba a ser, según ellos, innecesario ante la contratación de los ‘vigilantes’ de la playa por parte de la Junta”, recalca Cifredo, quien añade que, “al igual que sucedió con el tema de la fecha de apertura de las playas, hoy la Junta vuelve a quitarle la razón a sus compañeros del PP en la ciudad y dársela al alcalde”.

Asimismo, Francisco Cifredo, lamenta la “falta de planificación y la continua improvisación del Gobierno de la Junta de Andalucía”. En este sentido, Cifredo critica que “dicha improvisación va a provocar un nuevo retraso en la contratación de estos ‘vigilantes’. No podemos olvidar que primero hablaban de que iban a ser elegidos de la bolsa de empleo existente, posteriormente no se aclaraban con el sueldo neto o bruto que van a percibir, luego dieron un plazo de 24 horas para que la ciudadanía pudiera acogerse qa este proceso de selección y ahora anuncia de que, al menos, hasta final de mes no podrán comenzar a trabajar”.

“Así, entre una cosa y otra, pasará el mes de junio y la Junta de Andalucía no habrá dado respuesta a esta medida, siendo los propios ayuntamientos los que se encarguen de velar por el control y la seguridad de los bañistas”, indica el secretario de Política Municipal del PSOE-Chiclana, quien añade que, “afortunadamente, en Chiclana se han hecho bien las cosas por parte del Gobierno municipal que lidera José María Román y desde el pasado 29 de mayo podemos contar en nuestras playas con los voluntarios y colaboradores de Protección Civil para controlar cada uno de los 45 segmentos en los que se han dividido”.

“Si no fuera por la rapidez del Gobierno municipal, estaríamos en estos momentos sin un servicio muy importante de controlar el aforo y que se respeten las distancias entre las personas”, incide el responsable socialista, quien añade que, “frente a la actitud del Gobierno de la Junta, que no ayuda en lo que realmente necesitamos, está Diputación, que sí atiende las demandas de los ayuntamientos, tal y como hemos podido comprobar hoy con el Plan de Empleo extraordinario para proyectos solicitados por las propias entidades locales”.

Finalmente, Francisco Cifredo lamenta que, “ante esa falta de respuesta y retraso en la contratación de estos ‘vigilantes’ de la playa que, en el caso de Chiclana asciende a 50, el señor Moreno Bonilla traslada toda la responsabilidad a los ayuntamientos y a los propios bañistas, a los que les pide prudencia y respeto a las normas sanitarias”. “Evidentemente, la ciudadanía debe respetar las normas y actuar con prudencia, pero también deben sentirse respaldadas y protegidas por las administraciones. Sin embargo, aquí la única administración que está trabajando intensamente para velar por la seguridad de los bañistas es el Ayuntamiento de Chiclana, mientras la Junta de Andalucía sigue mareando la perdiz e improvisando, sin atender, de momento, a los usuarios de las playas andaluzas”, concluye.