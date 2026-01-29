Chiclana: El Consorcio de Bomberos de Cádiz incorpora mejoras en su sistema digital de radiocomunicaciones

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz incorpora nuevas mejoras en su recientemente estrenado sistema digital de radiocomunicaciones de última generación, activado hace pocos meses. El presidente del CBPC, José Ortiz, junto al director técnico del Consorcio, José Luis Ferrer, el delegado de Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Chiclana, José Vera, y miembros de la corporación municipal visitaron el parque de bomberos de Chiclana para presentar estas novedades, que llegan para mejorar la calidad del servicio y reforzar la seguridad ciudadana.

José Ortiz explicó que, desde el mes de mayo de 2025, se vienen incorporando avances en este sentido con distintas actuaciones destacadas, “como son la renovación de los cinco repetidores existentes y la incorporación de otros cinco nuevos, para reforzar el alcance y cobertura en las zonas más necesarias; así como más de 300 emisoras, tanto fijas como portátiles, para los parques, vehículos y efectivos, y los 50 intercomunicadores craneales que mostramos hoy, que se colocan dentro del casco y permiten la comunicación directa y en manos libres entre los operadores de una intervención”.

Por todo ello, “con esta inversión, y otras que se harán a lo largo de este año, damos un paso de gigante, cubrimos zonas a las que antes no se llegaba, y atendemos una demanda histórica de nuestros profesionales”, añadió Ortiz.

Por su parte, el delegado de Policía Local y Protección Civil de Chiclana agradeció el compromiso, la dedicación y el esfuerzo del equipo de bomberos durante todo el año, “pero especialmente en los últimos días por las borrascas acaecidas”. Con respecto a los nuevos equipos, reseñó que llegan para sumar en un parque que es “referente en la provincia de Cádiz, que cuenta con un personal humano y unos medios materiales a disposición de la ciudadanía, que les permite realizar una gran labor”. También destacó el buen uso de los impuestos que se invierten en materia de seguridad para el servicio público.

Asimismo, el director técnico del CBPC, José Luis Ferrer, explicó que los cinco repetidores existentes que se han renovado “se encuentran en la zona de Bahía de Cádiz, en el Cerro de las Madres de Medina-Sidonia; en la zona de Campo de Gibraltar, en Sierra Luna; en la zona Sierra, en Gibalbín, y en la zona Campiña, uno en el Pico de la Gallina, para Ubrique, y otro en la Sierra de Líjar, para Olvera”.

Además, indicó que se han instalado tres repetidores para aquellas zonas que necesitaban mejorar la cobertura. “Uno en la torre de radiocomunicaciones o ‘Pirulí’ de Cádiz, otro en Vejer de la Frontera y un tercero en Jimena de la Frontera, así como dos más dentro del soterramiento de Cádiz, para permitir la cobertura en intervenciones específicas dentro del túnel”.

Ferrer comentó también que, concretamente, son 95 las emisoras móviles instaladas en los vehículos, otras 30 las de base para los 20 parques y sala de emergencias y más de 200 equipos portátiles para los efectivos, algunos de ellos dotados también de pantalla. “Del mismo modo, desde hoy se incorporan como última novedad los 50 intercomunicadores craneales, muy cómodos y sencillos de usar y que permiten la absoluta libertad de movimiento para trabajar mientras se establece la comunicación”.

Próximamente, el Consorcio de Bomberos de Cádiz también incorporará 12 equipos portátiles, cuatro por cada una de las cuatro zonas de la provincia, para poder usar en espacios con atmósferas explosivas (ATEX).