El Consorcio de Bomberos instala detectores de humos en viviendas de personas mayores y dependientes en Chiclana

Los delegados municipales de Servicios Sociales y Protección Civil, Francis Salado y José Vera respectivamente, han visitado junto al presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, José Ortiz, y al jefe del Parque de Chiclana, José Orellana, una de las viviendas de Chiclana en las que se lleva a cabo la campaña ‘Los detectores salvan vidas’, una iniciativa pionera que inició el pasado año el Consorcio con la implicación y colaboración de los Ayuntamientos y la Diputación de Cádiz y pretende llegar a unos 100.000 hogares de las personas más vulnerables ante un incendio.

En este sentido, esta entidad prevé instalar gratuitamente estos dispositivos en unos 100.000 hogares de toda la provincia, de personas mayores y dependientes, las más vulnerables ante un incendio, que emiten un sonido elevado en caso de detectar humo, contribuyendo así a salvar vidas. Inicialmente se va a instalar 150 en Chiclana, cifra que se ampliará en las próximas semanas.

“Hoy iniciamos la instalación del detector de humo en la casa de un usuario del servicio de Ayuda a Domicilio y continuaremos con más”, declaró Francis Salado, quien detalló que, “en un primer lugar, se van a instalar 150, aunque el Consorcio ya ha adquirido otros 10.000 dispositivos y, por tanto, nadie se va a quedar sin estos”, y apuntó que “las personas interesadas pueden ponerse en contacto con nosotros”.

Por su parte, José Ortiz subrayó que, “desde el Consorcio de bomberos de la Provincia de Cádiz, no solo queremos trabajar en la extinción de incendios, sino también en la prevención. En este caso, radica en la instalación de estos detectores de humo” , y agradeció al Ayuntamiento de Chiclana su colaboración para llegar a este colectivo. Finalmente, José Orellana mostró su satisfacción por esta medida.

Hay que destacar que la mayoría de incendios domésticos se producen durante la noche y afectan en mayor medida a las personas mayores. Estos aparatos son una importante medida de prevención. Por ello, se recomienda colocarlos mejor en zonas de paso y pasillos, alejadas de fuentes de calor, como puede ser la cocina o chimeneas, y en aquellas viviendas que disponen de más de una planta, situarlos en la primera.