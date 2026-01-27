Chiclana: Concurso de disfraces entre usuarios y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio

La empresa municipal EMSISA ha convocado un concurso de disfraces entre los usuarios y profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyo objetivo es desarrollar una actividad que enriquezca los lazos entre ellos.

En este sentido, hay que resaltar que podrán concurrir a todas y cada una de las personas usuarias y lo harán de manera conjunta con una auxiliar, trabajadora del propio servicio. Para ello, deberán enviar una foto de hasta el domingo 15 de febrero.

Así pues, los trabajos se presentarán mediante una fotografía digital, en formato JPG vertical, adjunta a un correo electrónico remitido a la dirección servicioayudadomicilio@emsisa.chiclana.es. En el mismo se indicarán los datos de los participantes (usuario y auxiliar), tanto nombres como teléfonos de contacto.

Entre todas las propuestas recibidas, un jurado, compuesto por dos personas técnicas de la empresa y una responsable del servicio, elegirá los disfraces ganadores, otorgando un primer, un segundo y un tercer premio. Para ello, se valorarán la creatividad, el uso de material doméstico, adecuado para la composición del disfraz, la originalidad y la simpatía de las propuestas presentadas.

“Con la llegada del Carnaval de Chiclana, queremos que nuestros usuarios y personal del Servicio de Ayuda a Domicilio también se involucre en la fiesta y participe en este concurso de disfraces, donde primará la originalidad y el reciclaje de objetos y prendas que uno tiene en casa”, expresa el vicepresidente de EMSISA, Francis Salado, quien anima a la participación.