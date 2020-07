Hita: “El PP logra que Román rectifique y no suba el agua, la basura y el alcantarillado”

La portavoz del Partido Popular de Chiclana, Ascensión Hita, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para abordar “la imagen patética de tener que ver cómo el gobierno local (PSOE, IU y Ganemos) se autoalega para anular una subida de impuestos que nos impusieron por no hacer caso al PP, aunque al final hemos logrado que Román rectifique y no suba el agua, la basura y el alcantarillado”.

Hita manifiesta que “Chiclana es un ejemplo de cómo no gestionar una ciudad, con subida de impuestos, sin tener en cuenta las necesidades de su gente y con mentiras, como las de la tasa de tratamiento, los planes de empleo municipales y muchas otras”.

La presidenta de los populares chiclaneros subraya que “el tripartito PSOE-IU-Ganemos aprobó en febrero de este año una subida de las tasas del agua, el alcantarillado y la basura y ahora sale contradiciéndose y alegan su propia propuesta de subida de tasas. Nosotros, como no nos fiamos, vamos a seguir adelante con nuestra alegación”.

Para la formación popular, “el alcalde lo que hace es oposición a la propia oposición. No es normal que tengamos un gobierno que se autoenmienda los presupuestos y que incluso se presenta alegaciones a sí mismo ante una subida de tasas que ellos mismos habían aprobado. Eso es muestra de un trabajo mal hecho y de una total improvisación en la gestión de una ciudad tan importante como Chiclana”.

La cuestión es, en palabras del PP, que “el acalde, José María Román, al final nos da la razón. Desde el primer momento defendimos que no hay que subir tasas e impuestos. Estamos en contra porque entendemos que es mejor que la ciudadanía tenga el dinero en sus bolsillos para consumir en la ciudad que lo tenga el propio Ayuntamiento, porque al final, por culpa de Román, siempre se tienen que apretar el cinturón los ciudadanos mientras el gobierno municipal sigue siempre con los mismos gastos”.

Ascensión Hita recuerda que “ya avisamos de que 2020 iba a ser un año negro, pero no solo por las consecuencias del Covid19, sino por la falta de trabajo y de ilusión de este equipo de gobierno”, destacando que “este año hemos perdido 5 millones de euros de inversiones de las ITI para Santi Petri, algo que ha imposibilitado la creación de muchos puestos de trabajo y el desarrollo del poblado que llevamos año esperando”.

Igualmente, expone que “hemos tenido que ver cómo los tribunales tumban por cuarta vez un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) al PSOE en Chiclana, otra mala noticia para la ciudad de la que no tiene la culpa el Covid19, sino Román y su equipo de gobierno. A lo anterior, se suma el aumento del paro, sin que se hayan tomado medidas de ayuda directa, que es lo que esperan los autónomos y pymes de Chiclana. Los planes de empleo municipales con alta de Seguridad Social todavía están en estudio, cuando ha pasado medio año y el dinero presupuestado está no sabemos dónde. ¿A qué van a esperar? ¿Al cierre de las empresas? No entendemos qué está haciendo este gobierno”.

El PP señala que "entre los despropósitos del tripartito, también incluye el hecho de que durante el confinamiento anuncian a bombo y platillo aplazamientos de tasas de agua y basura y luego cobran tres recibos al mismo tiempo, asfixiando las economías familiares. Eso no es ayudar, sino vender titulares para salir en la foto, sin pensar en las necesidades de la gente”.

Según defiende el PP, “lo único que sabe hacer Román a la perfección es subir los impuestos. Es lo único que ha hecho en ésta y la anterior legislatura. Ha subido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) dos veces, una un 20% y en octubre pasado otro 9%. También el agua, la basura y el alcantarillado y otras tasas municipales”. También sobre el pago de tasas, Hita ha recordado que “negaron hasta la saciedad que los ciudadanos pagaríamos la tasa de tratamiento de 2016, pero al final resulta que mintieron y se ha cumplido lo que denunciamos. Por no hacer bien y a su debido tiempo su trabajo ante el Consorcio Bahía de Cádiz, los ciudadanos tenemos que pagar, porque si no lo hacemos, nos cobrarán recargo. Pedimos que solucionen de una vez por todas el cobro de la tasa de tratamiento, porque la ciudadanía está pagando y ellos prometieron que no lo harían, así que instamos a que busquen fórmulas para compensar a los chiclaneros”.

El Partido Popular, que reclama al alcalde que “salga a la calle y que deje de estar confinado detrás de una pantalla de ordenador”, insiste en que “nosotros vamos a alegar, porque no nos fiamos del gobierno”. “Es patético y ridículo que el alcalde tenga que autoalegar su propia subida de tasas del pleno de febrero de 2020 porque no nos hicieron caso y decidieron subir un 6% en total entre agua, basura y alcantarillado, una propuesta contra la que votamos en contra. Ahora tienen que rectificar y nosotros nos alegramos de que así sea, pero no tienen credibilidad, cuando el 15 de junio avisamos de las alegaciones a la subida de tasas y ese mismo día sale el gobierno diciendo que es mentira que vayan a subir los impuestos. Sin embargo, a los pocos días salen diciendo que la van a eliminar. Eso es engañar a la ciudadanía".