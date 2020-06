Por si no fueran pocas las dificultades por las que atraviesa Chiclana a causa de la pandemia sanitaria, el gobierno municipal (PSOE, IU y Ganemos) no cesan en las disputas políticas. En esta ocasión, el debate se ha centrado en las medidas económicas y sociales establecidas por el equipo de gobierno desde que se decretara el estado de alarma el pasado marzo.

Así, el PP a través del concejal Germán Braza, reclama que "el Ayuntamiento ponga ya en marcha las ayudas que vaya a destinar a autónomos y pymes, porque ahora es el momento de actuar para apoyar la actividad económica y la generación de empleo". Braza manifiesta que "tras analizar los datos de empleo facilitados por el SEPE, volvemos a ver el estancamiento sobre todo en el sector servicios, que una vez más vuelve a liderar las cifras de paro en Chiclana". El edil popular asegura que "ante una situación como la que estamos viviendo y nuevamente viendo la inactividad de la Delegación Municipalidad de Fomento dirigida por Adrián Sánchez, podemos temernos lo peor".

En concreto, el PP recuerda que "desde el 14 de abril estamos reclamando información sobre los convenios con empresarios, hosteleros y comerciantes, pero el gobierno local no la facilita". Igualmente, Braza expone que "desde el Partido Popular hemos pedido en innumerables ocasiones la puesta en marcha de los planes de empleo con alta en la Seguridad Social de los cuales no recibimos respuesta alguna". Así, subraya que "en el pleno de abril preguntamos nuevamente por ellos, pero lo que tenemos a día de hoy son unos planes de empleo inexistentes que vienen a agravar más la situación del desempleo en nuestra localidad". Desde el Partido Popular piden al delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, que "de una vez por todas ponga en funcionamiento los anteriormente mencionados planes municipales de empleo con alta en la Seguridad Social".

Por otro lado, el PP insta al Ayuntamiento a que se facilite "la información que dispongan de la apertura de los hoteles de Chiclana que tienen prevista su apertura durante este verano, ya que son muchos los hosteleros que quieren saber la capacidad hotelera con la que va a contar durante este verano nuestra ciudad".

En respuesta, el gobierno municipal lamenta, una vez más, la “desvergüenza política” del concejal del PP, Germán Braza, “que últimamente se ha lanzado a una campaña de desprestigio de este Ayuntamiento con acusaciones que posteriormente tiene que callar o simplemente con acusaciones sin contrastar, simplemente para hacerse notar dentro de su grupo municipal”. En este sentido, desde el Gobierno municipal destacan que, “lejos de hacer una oposición responsable, este señor se dedica las 24 horas del día a atacar a los concejales que centran sus esfuerzos por mejorar Chiclana, no sabemos si para hacer competencia a su portavoz en los medios de comunicación y en las redes sociales”.

Así, desde el gobierno local recuerdan que, “precisamente en cuanto a medidas para ayudar a empresas y autónomos, este Ayuntamiento encabeza las acciones en la provincia de Cádiz, siempre de la mano de empresarios, comerciantes y hosteleros”. De esta forma, hay que recordar que se ha acordado con los representantes de la Asociación de Empresarios de Chiclana, la Asociación Chiclanera de Hostelería y la Plataforma Vive Chiclana distintas medidas económicas para ir paliando los resultados negativos que están produciendo esta crisis, entre ellas, la ampliación del calendario tributario local en los plazos que sean necesarios, en todo caso no iniciándose hasta que termine el período del Decreto de Alarma y retrasándose su finalización, suspensión de todos los plazos, notificaciones, actuaciones ejecutivas y embargos hasta la finalización del Decreto de Estado de Alarma, facilitando los fraccionamientos en los pagos o no liquidando las tasas de mesas y sillas en la vía pública, así como no hacerlo tampoco con las de mercadillos ambulantes de martes y domingo durante el Estado de Alarma. Por otro lado, el Consistorio chiclanero señala que ha acordado con el tejido económico de Chiclana alargar el plazo voluntario de pago del IBI; la puesta en marcha de la plataforma chiclanaencasa.com para adquirir alimentos de primera necesidad y otros productos de comercios locales sin necesidad de salir de casa; subvencionar entre 1 millón y 1,5 millones de euros para diluir la presión fiscal a autónomos, empresas y vecinos. “Además, días atrás se firmó un acuerdo marco con la Asociación de Empresarios y próximamente sendos convenios con este colectivo y con la Asociación de Hostelería, sin olvidar a los comerciantes en materia de promoción y activación de la economía local”, expresan desde el Gobierno municipal, indicando que “todo ello por valor de más de 120.000 euros”.

“Pero no nos quedamos ahí, puesto que tampoco se cobrará a los chiringuitos la parte proporcional del canon, conforme al tiempo que no puedan estar abiertos en el presente año, mientras que los negocios cerrados durante el estado de alarma no pagarán recibo de basura, lo que hemos denominado ‘Tasa Cero’, sin olvidar la ampliación de hasta seis meses del margen para pagar el recibo de agua y basura o que los recibos podrán fraccionarse sin intereses hasta febrero de 2021 para aquellas familias y empresas con dificultades económicas como consecuencia de la crisis del Covid-19”, indican desde el gobierno municipal, añadiendo que “todo esto mientras desde el PP poco o, mejor dicho, nada han aportado a la ciudad en estos más de dos meses y medio de estado de alarma”.

Asimismo, desde el Gobierno municipal critican que, “lejos de aportar aire fresco a su grupo municipal, el señor Braza ha mostrado desde el primer minuto una desvergüenza propia del PP, pidiendo planes de empleo que ellos no fueron capaces de hacer o ayudas después de cargarse económicamente este Ayuntamiento durante la nefasta gestión de su portavoz Ascensión Hita como delegada de Hacienda”.

El gobierno municipal indica que “ya sabemos que el señor Núñez creó escuela en el Partido Popular de Chiclana y ahora sus discípulos Hita y Braza están tratando de copiar, con apariciones estelares en redes sociales, sin aportar nada positivo e, incluso, metiéndose con la profesionalidad de las trabajadoras sociales, que han trabajado intensamente para atender a las personas que peor lo están pasando”, añadiendo que “la táctica del señor Núñez de enfrentarse en redes sociales con todos y no aportar nada positivo le llevó a que el PP obtuviera el peor resultado de su historia en unas elecciones municipales y parece que el tándem Hita-Braza, junto al resto de ediles que nada aporta a la política municipal, quieren superar ese récord negativo”.