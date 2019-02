Los senderos peatonales en El Marquesado y Pago del Humo reciben la autorización del Ministerio

Las obras de adecuación de senderos peatonales en los puentes de las carreteras de El Marquesado y Pago del Humo se pondrán en marcha próximamente, después de que el Gobierno central haya dado su autorización a dichos proyectos, según ha asegurado el alcalde, José María Román. Así, por Registro de Entrada del Ayuntamiento se han recibido sendos documentos autorizando la ejecución de dichos proyectos, que permanecían a la espera del visto bueno del Ministerio de Fomento, administración competente sobre ambos puentes, unas medidas amplia y reiteradamente demandadas por los vecinos de estas zonas debido a la inseguridad vial existente en las mismas por la falta de espacio en algunos tramos de las vías para la circulación de peatones.

En este sentido, hay que recordar que en septiembre de 2016 el alcalde y la presidenta de Diputación firmaron un documento de protocolo para la puesta en marcha de proyectos de mejora de las carreteras que la Administración provincial gestiona en Chiclana. Ya en febrero de 2018 se acordó una inversión de 115.000 euros de Diputación para la creación del sendero peatonal en la carretera de El Marquesado a su paso por la autovía A-48. "Una vez redactado el proyecto, éste se remitió al Ministerio de Fomento, que informó de manera negativa. Así, pese a tener el proyecto y el dinero, no pudimos ejecutar las obras, ya que el entonces Gobierno de España, presidido por Rajoy, dijo no", ha argumentado José María Román al respecto.

"No obstante, una vez se produjo el cambio de Gobierno en España, con la llegada a la Presidencia de Pedro Sánchez, me desplacé hasta Madrid el 31 de octubre para mantener una reunión con el director general de Carreteras, Francisco Javier Herrero, acompañado por el diputado Salvador de la Encina", ha indicado el alcalde, quien ha explicado que "en dicho encuentro abordamos la situación de estos puentes, así como otros asuntos como la rotonda en la N-340 a la altura de la carretera de La Petit y el acceso directo al polígono de Pelagatos desde la A-48". "La reunión fue de manera favorable a los intereses de Chiclana, aunque nos emplazamos a una reunión en Alcaldía con el jefe de Carreteras de Andalucía del Ministerio de Fomento, Pedro Rodríguez Armenteros, que se desarrolló el pasado 20 de diciembre y en la que me planteó las posibles soluciones", ha comentado el regidor chiclanero, quien ha añadido que "días atrás nos llegó la autorización del Ministerio de Fomento para poder ejecutar las obras en los puentes de las carreteras de El Marquesado y Pago del Humo".

En este sentido, el alcalde ha recalcado que "a lo que el Gobierno de España del PP decía que no, el Gobierno de Pedro Sánchez dice que sí. Por tanto, estos dos puentes, que estaban bloqueados por el Gobierno de Rajoy, ahora están desbloqueados y la autorización firmada y notificada al Ayuntamiento". "Así pues, estamos pendientes de la firma de un convenio ejecutivo con la Diputación Provincial, ya que lo más probable es que las obras las ejecutemos directamente desde el Ayuntamiento, aunque con fondos de la Administración provincial", ha explicado Román, quien ha incidido en que "las reuniones en Madrid y Alcaldía fueron muy positivas, hasta el punto de tener la autorización para las obras".

Por otra parte, cabe destacar también que el Ayuntamiento continúa a la espera de la autorización por parte del Ministerio de Fomento para la ejecución de una rotonda en la intersección de la N-340 con la carretera de La Petit, que da acceso a la Loma del Puerco. "El compromiso del director general de Carreteras fue el sí, mientras que el jefe de Carreteras en Andalucía tampoco vio ningún problema para su ejecución durante la visita realizada en diciembre", ha manifestado el regidor chiclanero, quien ha aclarado que "tan solo necesitamos la autorización por escrito, puesto que las actuaciones las ejecutaremos desde el propio Ayuntamiento".

Finalmente, en relación al acceso directo al polígono industrial de Pelagatos desde la A-48, Román ha indicado que "durante la visita del pasado 20 de diciembre de Rodríguez Armenteros, éste trajo la posible solución al asunto, que le hemos trasladado a los miembros de la junta directiva de la Unidad de Conservación de Pelagatos y al presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana, quienes han dado su conformidad a la propuesta". "Por tanto, la solución planteada por la Demarcación de Carreteras tiene el visto bueno del empresariado local, por lo que estamos a la espera de las gestiones administrativas oportunas", ha expresado el alcalde.