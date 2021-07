El parque natural Bahía de Cádiz inicia una campaña de promoción en Chiclana

Con el objetivo de seguir promocionando el parque natural de la Bahía de Cádiz entre los vecinos de la zona y turistas, desde la dirección del parque han hecho entrega al Ayuntamiento de Chiclana y a distintos establecimientos hoteleros, hosteleros y comerciantes, así como clubes náuticos de la ciudad, de distintos carteles elaborados en aluminio con una imagen de este espacio natural que abarca terrenos de los municipios de Chiclana, San Fernando, Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María. En este sentido, el director conservador del parque natural, Rafael Martín, ha hecho entrega a la primera teniente de alcalde, Ana González, de una copia de este cartel en el que aparece una imagen de los caños que componen, junto a esteros y marismas, este espacio natural en plena Bahía de Cádiz.

“Agradecer a la dirección del parque natural su apuesta incesante por la promoción de este magnífico espacio natural en el corazón de la Bahía de Cádiz y, además, por elegir Chiclana como el primer ayuntamiento donde entregar esta cartelería realizada sobre aluminio con una imagen impresionante del parque”, ha expresado Ana González, quien ha recordado que “Chiclana está cinco veces por encima del estándar que se marca de metros cuadros de zonas verdes por habitantes y gran parte de ello se debe precisamente al parque natural de la Bahía de Cádiz”. “Y no podemos olvidar que en la actualidad se están llevando distintas actuaciones, entre ellas, la conexión entre Chiclana y San Fernando a través del parque natural con el itinerario de Eurovelo para un sendero cicloturista”, ha expresado.

Asimismo, la primera teniente de alcalde ha incidido en que “es de agradecer que el Parque Natural haya tenido la deferencia de atender a Chiclana en primer lugar para llevar a cabo esta campaña de promoción a través de esta imagen tan espectacular”.

Por su parte, Rafael Martín ha resaltado que “Chiclana no se entiende sin el parque natural, al igual que el parque natural no se entiende sin Chiclana. Por eso, hemos querido empezar esta campaña aquí precisamente, porque además es una satisfacción comprobar cómo se llevan a cabo iniciativas por parte del propio Ayuntamiento y de empresarios locales para poner en valor el parque, entre otras medidas, rescatando los esteros y salinas”. “Nuestro interés se centra en que los ciudadanos de Chiclana y de resto de municipios de la zona vuelvan al parque natural y que éste genere espacios fabulosos, pero también economía, porque no se puede entender sin personas trabajando en sus salinas y esteros”, ha expresado.

“La pandemia nos ha traído unos tiempos muy malos para todos, pero quisiera recalcar que en esta pandemia muchos ciudadanos han encontrado los parques naturales y es el momento de aprovecharlo”, ha resaltado el director conservador del parque natural Bahía de Cádiz, quien ha concluido que “debemos seguir trabajando en esta línea, porque Chiclana tiene unas potencialidades tremendas en el parque natural complementarias a su oferta turística”.