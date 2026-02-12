Ayuntamiento y Consejo de Hermandades ya trabajan en la organización de la Semana Santa de Chiclana

El Ayuntamiento de Chiclana y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías ya han comenzado a trabajar en la organización de la Semana Santa 2026, que se desarrollará entre el 29 de marzo y el 5 abril, así como en el resto de actividades cofrades previstas para el presente año. En este sentido, recientemente se celebró una nueva reunión de la comisión mixta formada por ambas entidades y que se creó en el año 2020, con el objetivo de perfilar los preparativos para este evento, que año tras año se consolida como uno de las más importantes de la provincia de Cádiz, contribuyendo así a la promoción del destino turístico a nivel nacional e internacional.

Así, en la reunión presidida por la primera teniente de alcalde, Ana González, estuvieron presentes los responsables de las distintas delegaciones municipales implicadas en la organización de la Semana Santa, entre ellos, Mª Ángeles Martínez Rico, José Vera, Francis Salado y Fede Díaz, así como representantes de la junta permanente del Consejo de Hermandades, encabezados por su presidente, Antonio González. “Aunque queda aún más de un mes y medio para la llegada de la Semana Santa de Chiclana, debemos seguir perfilando todos los detalles en la organización, con el fin de que vuelva a lucir con todo su esplendor”, expresó Ana González, quien resaltó la buena sintonía entre ambas entidades.

Durante este encuentro, se abordaron distintos aspectos relacionados con las áreas de Tráfico, Medio Ambiente o Mantenimiento Urbano, así como todo lo relacionado con la logística. En concreto, se trataron aspectos como los preparativos y montajes de las infraestructuras necesarias para el buen desarrollo de las salidas procesionales, la instalación de los palcos, así como los cortes de calles y desvíos de tráfico cada uno de los días, etcétera.

“Además, hemos trasladado a los representantes del Consejo de Hermandades las distintas acciones para dar mayor difusión a nuestra Semana Santa, con publicidad en medios de comunicación, tanto escritos como en radio y televisión, así como en vallas, marquesinas, autobuses urbanos, etcétera”, recalcó la primera teniente de alcalde.