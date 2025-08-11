El Ayuntamiento de Chiclana se unirá a la iniciativa ‘Turismo que suma’

El alcalde de Chiclana, José María Román, se reunió recientemente con Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur (la alianza para la excelencia turística de las principales compañías turísticas de España), y con Carlos Romero, director del proyecto ‘Turismo que Suma’, para unirse a esta iniciativa que pretende impulsar un modelo turístico que aporte más valor al territorio y que la población local lo perciba. Este programa de trabajo se presentará en Chiclana en octubre.

José María Román se ha comprometido a secundar el ‘Manifiesto por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo. El turismo que todos queremos’ y a colaborar con esta asociación, con el objetivo de que el turismo satisfaga a sus usuarios, a los residentes en Chiclana y a los trabajadores del sector “Necesitamos que los datos macroeconómicos repercutan a nivel local, que los trabajadores lo noten y que la gente lo perciba”, declaró.

Por su parte, Óscar Perelli detalló que ‘Turismo que Suma’ es un programa de trabajo “para construir un turismo que genere mayor valor económico, social y medioambiental, que también saque a la luz las buenas prácticas y que la sociedad también lo valore”.

Esta iniciativa pretende integrar bajo una misma visión compartida a empresas, administraciones públicas y asociaciones. Su manifiesto se resume en un decálogo que hace hincapié en ofrecer condiciones laborales que hagan que los trabajadores se sientan orgullosos del sector al que pertenecen, con un salario también emocional que promueva la conciliación y la carrera profesional, por poner algunos ejemplos.

Parte de conocer de forma rigurosa el posicionamiento del destino turístico, escuchar la opinión constructiva de los residentes, preservar lo auténtico, lo que incluye desde recurrir a los proveedores de proximidad a que si se implantan tasas sean para mejorar la calidad de vida del residente y la experiencia turística; colaborar para evitar el intrusismo y las prácticas irregulares y descongestionar lugares frecuentados ofreciendo otros como alternativas.

También se fija en las energías renovables y en la reducción de las emisiones en todos los tramos del viaje, así como en potenciar el reciclaje y evitar el desperdicio alimentario.

Además, el documento aspira a un gran pacto de Estado para hallar consensos que permitan que el sector y la sociedad avancen.

El manifiesto y los grupos de trabajos son las primeras iniciativas de Turismo que Suma, que es un proyecto de largo recorrido para tomar las riendas de un sector que avance con mejoras para todos.

Exceltur es una asociación formada por 31 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística, incluyendo al transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, el alojamiento, las agencias de viajes y los turoperadores, medios de pago, alquiler de coches, hospitales turísticos y centrales de reservas.