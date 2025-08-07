Los hoteles y apartahoteles de cuatro y cinco estrellas de Chiclana superan el 91% de ocupación en julio

La ocupación entre los hoteles y apartahoteles de cuatro y cinco estrellas de Novo Sancti Petri y La Loma superó el 91 por ciento, concretamente el 91,19 por ciento, a lo largo de julio, datos casi dos puntos porcentuales por encima del mismo mes del pasado año, cuando la ocupación fue del 89,43 por ciento. En este sentido, en cuanto a los establecimientos de cinco estrellas, que supone un total de cinco, es decir, cuatro hoteles y un apartahotel, estos alcanzaron una ocupación del 87,67 por ciento, mientras que en el mismo periodo de 2024 fue del 83,04 por ciento.

Por su parte, los de cuatro estrellas, que suman diez, lograron una media de ocupación del 93,21 por ciento, frente al 92,69 del pasado año. Asimismo, los de tres estrellas, que son siete, tuvieron una ocupación del 81,57 por ciento, dato similar al del pasado año. Además, los hoteles y hostales de dos estrellas llegaron al 91,13 por ciento.

“Estos datos refrendan lo que ya estimábamos meses atrás, que el verano sería muy bueno y que Chiclana volvería a convertirse en uno de los destinos más importantes del país. El pasado año batimos récords de ocupación y este año las cifras son ligeramente superiores en los grandes hoteles de cuatro y cinco estrellas, que suponen más de 12.000 camas, y con números muy buenos en los pequeños establecimientos de una, dos y tres estrellas”, resaltó la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, quien indica que “Chiclana vuelve a demostrar su potencial turístico y que, con el paso de los años, se ha convertido en todo un referente a nivel nacional e internacional”.

Asimismo, subrayó que “este modelo turístico, basado en la sostenibilidad y la calidad, ha tenido éxito, tal y como se pone de manifiesto año tras año. Así, se consolida el buen estado del sector en el municipio, teniendo en cuenta, además, que se trata del destino más cotizado en España y de los primeros en Europa, como hemos podido conocer días atrás”. Las previsiones para agosto son muy optimistas, según Manuela Pérez. “No obstante, seguimos trabajando para alargar al máximo la temporada estival.

Oficinas de Turismo

En otro orden de cosas, los trabajadores de las oficinas de información turística del centro, La Barrosa y Novo Sancti Petri atendieron un total de 2.892 consultas a lo largo del mes de julio, lo que supone 191 más que en el mismo mes de 2023. De esta forma, la oficina ubicada en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal recibió a 1.148 personas, que solicitaron información sobre planos/guía de Chiclana (371), transportes (52), cultura y ocio (46) o sobre la provincia (53) entre otros asuntos. Por su parte, los técnicos de la oficina del Novo Sancti Petri atendieron a 675 turistas; mientras que el tercer punto de información, ubicado en la primera pista de la playa de La Barrosa, recibió 1.069 visitas.