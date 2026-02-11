El Ayuntamiento de Chiclana presenta una guía de lectura recomendada para estudiantes sobre temática LGTBI

El Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha una guía sobre recomendaciones bibliográficas para el alumnado en sus diferentes edades sobre temática LGTBI. Así lo anunciaron hoy el delegado municipal de esta área, Guillermo Sierra, y la responsable de Cultura, Susana Rivas. Esta publicación se ha distribuido entre los responsables de los distintos centros educativos de la ciudad.

Además, el Consistorio ha adquirido todos los libros de los que se habla en la guía para Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, que estarán a disposición del alumnado y de la ciudadanía en la Biblioteca Municipal.

Tras agradecer a los directores y directoras de los centros educativos públicos su presencia en la presentación, Guillermo Sierra declaró que “la difusión de la cultura es el camino que debemos seguir para lograr sociedades más inclusivas, abiertas y respetuosas, sobre todo, en un momento en el que estos valores se echan en falta”.

Por su parte, Susana Rivas subrayó que “la comunidad educativa siempre se presta a colaborar en iniciativas que ponemos en marcha desde el Ayuntamiento". Y agregó que “queremos seguir fomentando la lectura y, para ello, desde esta biblioteca, continuamos adquiriendo libros que respondan a toda la diversidad social”.