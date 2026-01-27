La Biblioteca Municipal de Chiclana supera las 28.500 personas usuarias en 2025

La Biblioteca Pública Municipal García Gutiérrez cerró 2025 con un notable incremento de su actividad y de la participación ciudadana, según se desprende de los datos obtenidos a 31 de enero de ese año. Así, un total de 28.513 personas hizo uso de sus instalaciones y servicios, ya sea como sala de estudio o para su uso bibliotecario, lo que supone 4.818 más que en 2024, confirmando la consolidación de este equipamiento como uno de los espacios culturales y educativos de referencia de la ciudad.

El aumento de la afluencia se refleja tanto en el uso de las salas de estudio como en los servicios de préstamo, consulta e información. En este sentido, se registró 7.304 consultas, entre atención presencial, telefónica y al catálogo en línea. En cuanto al servicio de Telecentro, se prestó servicio a 472 personas, con otras tantas sesiones registradas. En cuanto al número de préstamos, una de las principales razones de ser de las bibliotecas públicas, durante 2025 se realizó un total de 9.150.

Uno de los datos más destacados del ejercicio fue el impulso a las actividades educativas dirigidas a la población escolar. La biblioteca tuvo 24 visitas escolares, en las que participaron 588 alumnos y alumnas de Primaria, Secundaria y educación especial. Estas refuerzan la función de la biblioteca como espacio de apoyo a la educación y de primer contacto de niños y jóvenes con la lectura.

La programación cultural fue otro de los pilares fundamentales de 2025. A lo largo del año, se desarrollaron otras 48 actividades culturales, entre presentaciones de libros, cuentacuentos, exposiciones, encuentros con autores, conferencias y sesiones del Club de Lectura Infantil. Esta intensa agenda ha convertido a la biblioteca en un punto de encuentro para el diálogo cultural y el fomento de la lectura.

Por último, en cuanto a los fondos bibliográficos, cuenta a 31 de diciembre de 2025 con 45.437 documentos, tras la incorporación de nuevas adquisiciones editoriales realizada gracias a la aportación municipal a los presupuestos de la dependencia.

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente la evolución de estos datos, “que reflejan el creciente interés de la ciudadanía por la biblioteca como espacio de estudio, acceso a la información y participación cultural”.