El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha un Ciclo de Encuentros para Familias

El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación Municipal de Educación, ha puesto en marcha el Ciclo de Encuentros para Familias, que se desarrollará de febrero a junio, en el Centro de Iniciativas Juveniles Box. “El objetivo de esta iniciativa es fortalecer las competencias parentales en comunicación, convivencia y educación emocional”, ha explicado la delegada municipal de Educación, María José Batista, incidiendo en la importancia de que toda la comunidad educativa, empezando por los padres, se implique en la educación de “nuestros niños y niñas”.

Esta actividad dará comienzo mañana miércoles, de 10.00 a 12.00 horas, con la primera de las sesiones, que lleva por título ‘Educar desde la calma’. Además, se incluyen sesiones mensuales en la misma franja horaria y lugar indicado anteriormente, relacionadas con límites educativos, autoestima, motivación, gestión emocional y vínculo familiar.

En el mes de marzo, será el turno de ‘Escuchar y validar para conectar’, en abril la charla versará sobre ‘Límites desde el amor’, mientras que la de mayo será ‘Cuando estallan las emociones, cerrando en junio ‘Conflictos que educan’. Todas estas ponencias serán impartidas por Alfonso Sánchez Sánchez.

Las personas que deseen participar en estos encuentros podrán hacerlo de forma totalmente gratuita, realizando su inscripción en el correo electrónico educacion@chiclana.es.