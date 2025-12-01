El Ayuntamiento de Chiclana instala ‘Islas Verdes’ en el diseminado

El Ayuntamiento de Chiclana y la empresa municipal Chiclana Natural han implantado un sistema que recibe el nombre de ‘Islas Verdes de Reciclaje’ y que responde al “compromiso adquirido con los vecinos y vecinas que residen en el diseminado”, a la vez que surge para “avanzar en la calidad del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos que se presta en estas zonas”, aseguran desde el Consistorio.

Con tal motivo, el alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, visitaron una de estas instalaciones, concretamente la ubicada en el camino de Casablanca, en la parte trasera del Pinar de La Barrosa.

La iniciativa tiene como finalidad “la optimización del servicio de recogida de residuos y el fomento del reciclaje en estas áreas, que tienen unas características muy particulares y precisan de un servicio más específico, diferente al que se desarrolla en el resto de la ciudad”. Así, a través de las ‘Islas Verdes’ “se ponen a disposición de las personas residentes en el diseminado diversos puntos de reciclaje cercanos y accesibles, tratando de poner freno, además, a aquellos ‘puntos negros’ generadores de vertidos, espacios donde, con demasiada frecuencia, son abandonados enseres domésticos, mobiliario y electrodomésticos”, detallan fuentes del Ayuntamiento.

Igualmente, este proyecto, agregan, pretende “continuar concienciando a la ciudadanía sobre la importancia de una correcta separación de los diferentes residuos que generan en sus hogares, todo en aras de promover prácticas más sostenibles para nuestro entorno y reducir la cantidad de desechos que terminan en vertederos o incineradoras”.

En su intervención, José María Román hizo hincapié en el “imponente” esfuerzo y trabajo que se viene realizando desde la Delegación de Medio Ambiente, “que va desde la plantación de arbolado hasta los parques caninos, nuevos espacios ambientales o la limpieza viaria”. En materia de recogida de residuos, “se han ampliado los contratos, pero muchas veces el problema es la falta de colaboración de la ciudadanía, porque dejan la basura fuera de los contenedores y ese gesto llega a costar casi un millón de euros al año, dados los esfuerzos que hay que realizar para dejar estos espacios en condiciones”.

Precisamente, con respecto a los vertidos ilegales, el alcalde anunció la colocación de cámaras para evitar que se sigan produciendo, para reiterar que “existe un servicio de recogida de muebles y enseres, y contamos, además, con tres puntos limpios. Por ello, pido a los chiclaneros y chiclaneras que hagan un buen uso de todos los servicios. Contar con una Chiclana mejor en cuestiones de limpieza es cosa de todos”.

Por su parte, Roberto Palmero recordó que esta iniciativa es fruto de un compromiso adquirido con los vecinos y vecinas del diseminado. “Este proyecto nos permite adecentar estos puntos de recogida”, señaló, explicando que estas mejoras se acometerán en más de 100 puntos de la ciudad, “transformado estas ubicaciones, cambiando los contenedores por otros de carga lateral mucho más cómodos, dando la oportunidad de separar residuos y haciendo que sean espacios más limpios y controlados”.

Asimismo, desveló que el trabajo del gobierno seguirá en esta línea, “una labor continua, que nunca cesa, vamos zona a zona, viendo las necesidades de cada una de ellas para cubrirlas, porque nuestro diseminado es complejo y muchas veces hay que buscar los espacios para la colocación de los contenedores”. También pidió la colaboración ciudadana, “porque cuidar estas ‘Islas Verdes’ es una mejoría para todas las personas”.

Según informó el Ayuntamiento la implantación de las ‘Islas Verdes’ representa un nuevo paradigma en el proceso de cambio del sistema de recogida de carga trasera al de carga lateral, que ya se ha iniciado en Chiclana, y que se pretende extender a otras zonas cuyas características urbanísticas y de acceso así lo permitan.

“Esto trae consigo dos grandes ventajas”, aclaran fuentes del Consistorio, por un lado, "un aumento de la volumetría instalada" y, por otro," la instalación de contenedores de recogida selectiva en zonas del diseminado que hasta ahora contaban con el sistema de carga trasera y que carecían de recogida selectiva”.