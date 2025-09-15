La recogida de residuos en Chiclana aumentó un 6% entre los meses de abril y agosto

La recogida de residuos en el municipio muestra un crecimiento poblacional ligado al turismo entre los meses de abril y agosto en Chiclana, según anunció hoy en rueda de prensa el alcalde, José María Román, quien estuvo acompañado por el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero. De esta forma, la ciudad generó un seis por ciento más de basura en este periodo de 2025 con respecto a los mismos meses del pasado año. Concretamente, el total de kilos recogidos ha sido de 33.080.400, frente a los 31.205.400 de 2024.

“Esto indica que la temporada cada vez se extiende más”, declaró el regidor chiclanero, para subrayar que se prevé que esta tendencia se repetirá, con total probabilidad, en septiembre y en octubre. “La presencia de turistas se va estabilizando durante más tiempo, siendo mayor el crecimiento en los meses de abril y mayo que en el propio verano, que es precisamente lo que queremos, tener una temporada turística cada vez más extensa”, afirmó José María Román, quien puso el énfasis en la importancia de estos datos para las empresas y para la generación de empleo en el municipio.

Además, este incremento también indica, según el Ayuntamiento, que han sido más personas las que han visitado el municipio durante los meses de julio y agosto de este año con respecto a 2024. Así pues, se recogieron 7.544.260 kilos de basura el pasado mes de agosto, lo que supone un 3,3 por ciento más que en 2024, año en el que se llegó a los 7.296.670 kilos. Este dato representa una continuidad de lo que ya sucedió en julio, en el que el aumento con respecto a 2024 fue de 5,6 por ciento: 7.424.640 kilos este año frente a los 7.029.060 del pasado año.

Sobre este asunto, Roberto Palmero señaló que estas cifras llegan para ratificar que el Consistorio chiclanero “hace bien su tarea, a través de esa apuesta que hemos realizado por los servicios de toda la ciudad, con la recogida de residuos, la limpieza de jardines y de la playa, todos ellos adaptados a la nueva etapa que vive Chiclana, en la que la ocupación es más constante a lo largo de todo el año”.

Por otro lado, dijo echar en falta “el empujón que necesitamos de otras administraciones, porque desde el Ayuntamiento mejoramos y crecemos en servicios, pero, por ejemplo, desde la Junta de Andalucía es sangrante el caso de la Sanidad, en la que no se invierte y se están recortando servicios que son muy necesarios, sobre todo por ese crecimiento poblacional del que hablamos”.