El Ayuntamiento de Chiclana inicia la divulgación del eclipse total de sol de 2027

El Ayuntamiento de Chiclana inicia mañana los actos de divulgación del eclipse total de sol, que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. En este sentido, el profesor de Física y Química ya jubilado y amante de la Astronomía, Antonio Carmona, ofrecerá mañana, a partir de las 18.30 horas en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal, la conferencia ‘Los eclipses que vendrán’. Una cita en la que no solo disertará sobre este fenómeno, sino también del que se llevará a cabo el 12 de agosto de 2026, que podrá verse parcialmente en el municipio.

No obstante, hay que recordar que el Consistorio chiclanero ya ha iniciado la campaña informativa a la ciudadanía, puesto que ha habilitado un apartado en la página web municipal (https://www.chiclana.es/eclipse), donde se puede encontrar toda la información sobre este eclipse total de sol que no se vivía en la ciudad desde el año 1870 y que no se volverá a repetir hasta el 2053.

Asimismo, para despertar la curiosidad por el conocimiento científico, se ha preparado un reloj de cuenta atrás en tiempo real con los días, las horas, los minutos y los segundos que faltan para el eclipse total. El contador digital figura tanto en la web como en las pantallas del recibidor del Ayuntamiento . Otros lugares municipales de gran tránsito, ciudadano como el mercado de abastos, Urbanismo, Servicios Sociales o el Registro, difundirán este hecho.

Hay que recordar que en 2026 habrá un eclipse de sol que se podrá contemplar en el norte de España, pero será al atardecer, por lo que el contraste entre luz y oscuridad será menor que si se produce de día, como el que ocurrirá en el sur de Andalucía en el verano de 2027. En este sentido, este comenzará a las 09.40 de la mañana y a las 10.45 se iniciará la totalidad, que se extenderá durante tres minutos y 28 segundos atravesando parte de la provincia de Cádiz, el norte de África y una pequeña porción de Arabia Saudita y de Yemen.