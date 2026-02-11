El Ayuntamiento de Chiclana ha facilitado la conexión a los servicios básicos a más de mil viviendas del diseminado

Un total de 1.191 viviendas del diseminado de Chiclana ya cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado a pie de parcela. Así lo anunció hoy el alcalde de Chiclana, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto al presidente de la Federación de Asociación de Vecinos del Extrarradio, Joaquín González Albaiceta. En este sentido, desde el Ayuntamiento y la entidad vecinal animan a sus propietarios a tramitar las conexiones de servicios básicos a través del procedimiento de viviendas Asimiladas Fuera de Ordenación (AFO).

“Tras años de conversaciones con los representantes vecinales, se llevaron a cabo las importantes actuaciones de sistemas generales en la Rana Verde, así como otros trabajos en la zona y en otros puntos del municipio para extender las redes de suministros básicos de agua y alcantarillado”, indicó el alcalde, quien añadió que “así abordamos las demandas de los vecinos de mallar estas zonas para que pudieran tener a pie de parcela estos servicios”.

De esta forma, una vez ejecutadas estas actuaciones, hay un total de 1.191 viviendas de más de un centenar de calles con los servicios básicos de agua y alcantarillado a pie de parcela y que pueden acogerse al sistema de AFO directo para su conexión. “Gran parte de estas se encuentran en la Rana Verde, pero también en Majadillas, entrada norte de Chiclana, Avenida de Diputación y zonas próximas a la playa”, desveló José María Román, quien agregó que “todas ellas pueden evitar el uso de agua contaminada o verter las aguas sucias a una fosa séptica”. Por tanto, “invitamos a los vecinos a que inicien los trámites para la conexión. Para ello, les enviaremos próximamente una carta comunicándoles las acciones a desarrollar y sus beneficios”, aclaró.

Asimismo, subrayó que “a estas viviendas de AFO directo hay que sumar todas aquellas que se acogerán a los planes especiales que tramitará el Ayuntamiento por toda Chiclana”, para poner el énfasis en que “sería importante que hubiese una voz conjunta de administración y vecinos para animar a la ciudadanía a acogerse a estas actuaciones. Todo ello, en definitiva, por la salud de las personas y del acuífero de esta ciudad”.

Por su parte, Joaquín González Albaiceta mostró su satisfacción por este logro. "Es cierto que aún quedan muchas, pero debemos reconocer el esfuerzo titánico del Ayuntamiento”., dijo.

Por otro lado, quiso lanzar “un mensaje de confianza a los propietarios y recordarles que el Consistorio ha puesto facilidades a la hora de abonar estas conexiones”, para concluir diciendo que “las acciones van avanzando bien y con confianza”.